Superbike, Petrucci miglior pilota indipendente in Spagna: top five

Un Danilo Petrucci in crescendo nel weekend spagnolo in Catalogna, tappa del mondiale Superbike. Il pilota ternano del Barni Racing Team ha chiuso gara 2 ottenendo il 5° posto, concludendo così come miglior centauro indipendente nella sfida vinta da Bautista. Petrux è riuscito a rimontare dalla 10° piazza dopo aver superato i fratelli Lowes e Rea, poi la caduta di Iannone lo ha favorito nel finale. Ora è sesto in campionato a quota 47 punti e nel prossimo round c’è una delle sue piste preferite, Assen: «Una top five è sempre un buon risultato – le parole di Petrucci – anche se è il nostro obiettivo minimo. Questa probabilmente era una delle nostre piste meno favorevoli a causa della scarsa aderenza e della gestione delle gomme. In generale sono contento perché mi sento davvero bene con la moto e la squadra sta facendo un ottimo lavoro, quindi non vedo l’ora di andare ad Assen che invece è uno dei miei tracciati preferiti».

Condividi questo articolo su