Superbike, top 5 Petrucci a Magny Cours. Poi 7° in gara 2

Un Danilo Petrucci ancora protagonista di una buona rimonta nel mondiale Superbike. Il pilota ternano del Barni Team ha concluso gara 1 a Magny Cours al 5° posto: il centauro umbro ha recuperato diverse posizioni nella seconda fase della sfida ed è riuscito a tenersi alle spalle Locatelli e Redding. Vittoria a Toprak Razgatlıoğlu su Michael Rinaldi e Jonathan Rea, quarta piazza per Gerrett Gerloff. Domenica in gara 2 invece problemi nel finale e per il ternano è arrivato il 7° posto. Il 23 e 24 settembre si riprenderà al MotorLand Aragón.

