Superbonus 110%, le linee guida – Leggi

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato, venerdì, le linee guida del cosiddetto ‘Superbonus 110%’. In pratica, nell’ambito delle misure legate all’emergenza Covid previste dal Decreto Rilancio, viene incrementata al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

