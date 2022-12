Si esulta anche a Deruta per il SuperEnalotto. Non solo la maxi vincita da oltre 1 milione di euro: nell’ultimo concorso è stato centrato un 5 da 74.368 euro presso il punto vendita Sisal al bar Roscini Andrea di via Tiberina. Il jackpot nel contempo è arrivato ad oltre 321 milioni di euro.

