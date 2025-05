Maxi vincita al Superenalotto presso la tabaccheria Occhiblu di Ponte San Giovanni (Perugia), in via Mario Bochi 26. È stata realizzata venerdì 2 maggio e l’importo è di oltre 700 mila euro, per la precisione 729.889 euro centrati con 1 Punto 5SS e 1 Punto 5. Questi i numeri vincenti: 54, 55, 67, 76, 80, 85 – J 82 – SS 52.