Davide Pecorelli è vivo: l’imprenditore umbro ritrovato dopo 9 mesi

La procura di Perugia aveva aperto un fascicolo per l’ipotesi di omicidio. Ora, a distanza di mesi e indagini, è arrivata la clamorosa svolta: Davide Pecorelli, imprenditore ed ex arbitro 45enne di calcio originario di Selci Lama (San Giustino), è vivo. L’uomo si trovava su un gommone nel mar Tirreno ed è atteso nelle prossime ore in Valtiberina per raccontare i dettagli di questa surreale ed incredibile vicenda. Ne scrivono La Nazione in un articolo a firma Erika Pontini e Arezzo notizie.

Il mistero

Pecorelli aveva avviato un’attività in Albania, luogo di origine della compagna. Ed è qui che portavano le sue ultime tracce, con la Skoda Fabia da lui noleggiata ritrovata a Puka dopo essere stata distrutta dalle fiamme: per questo motivo, a gennaio, era scattate le indagini da parte degli investigatori per capire cosa fosse successo. Anche su ciò che riguardava i suoi affari.

La svolta e la commozione del padre



Già in giornata l’uomo dovrebbe riabbracciare i suoi cari, in attesa di mesi di sapere notizie certe sul suo destino. Pecorelli, scomparso da gennaio, avrà così modo di chiarire cosa sia davvero successo in questi nove, lunghi mesi. Secondo una prima ipotesi l’uomo sarebbe stato un naufrago dopo un periodo di vacanza: da qui il ritrovamento nel Tirreno a largo di Livorno, ben distante dall’Adriatico e dal lato albanese. L’uomo ha subito chiamato l’ex moglie: «Ci speravo, anche se era passato tanto tempo. Lei mi ha detto subito che aveva parlato col mio Davide e che sta bene», le parole del padre Renato a La Nazione.