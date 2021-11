Tamponamento a tre in viale Borzacchini: disagi e nessun ferito

Incidente stradale nella tarda mattinata di sabato a Terni, in viale Borzacchini, in direzione borgo Rivo. Si tratta di un tamponamento a catena che ha coinvolto tre autovetture. L’intervento del 118 per soccorrere i coinvolti non si è reso necessario: possibile che chi avrà necessità, si rechi autonomamente al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante e quindi della polizia Locale di Terni per i rilievi e la gestione della viabilità. Per alcuni minuti il traffico, particolarmente intenso il sabato mattina, ha subito dei rallentamenti.

