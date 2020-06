Targa vandalizzata, FdI Terni sporge denuncia

Fratelli d’Italia Terni sporge denuncia in questura dopo l’atto vandalico che, nella notte fra il 18 e il 19 giugno scorsi, ha visto ignoti tagliare il simbolo – la fiamma tricolore – dalla targa apposta sulla nuova sede provincile di via Armellini che verrà inaugurata venerdì pomeriggio alle ore 18.30.

«Nessuno la farà franca»

«Alla vigilia di un giorno di festa che vogliamo idealmente condividere con tutti gli iscritti, i sostenitori, gli elettori di Fratelli d’Italia della nostra città, qual è l’inaugurazione della nuova sede del partito in via Armellini 10, vogliamo anche tranquillizzare tutti coloro i quali hanno tratto motivi di legittima preoccupazione dalla notizia degli atti vandalici che ne hanno danneggiato nei giorni scorsi la targa provvisoria». Così il coordinatore comunale FdI, Marco Cecconi, che aggiunge: «Nessuno potrà farla franca. Nessuno potrà concedersi simili bravate contando di restare impunito».

Il ‘precedente’

D’intesa con il coordinatore provinciale del partito Paolo Alunni Pistoli, l’episodio è stato denunciato presso gli uffici della Digos di Terni: «È già accaduto in passato – osserva Cecconi – quando la denuncia alle autorità competenti e la possibilità di utilizzare i riscontri delle telecamere di sorveglianza, hanno disinnescato per sempre la voglia di qualche vigliacco di impedire al nostro partito, come invece facciamo ogni anno a Terni, il 10 febbraio, nella ‘giornata del ricordo’ – di rendere omaggio alle vittime delle foibe con una corona di fiori. Ed accadrà senz’altro anche oggi e per il futuro: nel perseguire i responsabili, nell’ammonire chi pensa di beneficiare di un ignobile quanto irrealistico anonimato. La politica si nutre di ben altre forme di dialettica e confronto: come quelle che Fratelli d’Italia saprà condividere con fasce crescenti della nostra comunità, senza lasciarsi intimidire, aprendosi anzi sempre di più al territorio, ad iniziare dalla nuova sede a Terni a due passi da piazza Tacito».