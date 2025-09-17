di Fra.Tor.

Riparte l’anno accademico della scuola di recitazione Rigatteria d’arti & mestieri di Mariavittoria Cozzella, che per il 2025/2026 propone un programma ricco di conferme e novità. La sede è sempre quella di corso del Popolo 54, a Terni.

La nuova stagione si aprirà con una serie di prove aperte gratuite, in programma nei prossimi giorni: il 25 settembre alle 18.30 teatro comico; il 26 alle 18 teatro bimbi (6-8 anni) e alle 19.30 laboratorio teatrale (senza spettacolo finale); il 30 settembre alle 17 teatro ragazzi (9-12 anni) e alle 18.30 corso di cinema. Le prove aperte anticipano i corsi che partiranno ufficialmente da ottobre. «Quest’anno – spiega Mariavittoria Cozzella – ripartono le classi di teatro già consolidate negli anni scorsi, alcune delle quali giunte al quarto anno di attività: gruppi molto uniti che hanno scelto di proseguire il percorso insieme».

Non mancano però le novità. La più importante è il laboratorio teatrale, pensato come uno spazio alternativo per chi non se la sente di affrontare lo spettacolo finale, ma anche per chi desidera approfondire lo studio della recitazione. «Sarà un contenitore diverso – racconta la direttrice – più incentrato sull’empatia, sull’ascolto, sull’analisi dei testi e con esercizi di scrittura». Il laboratorio vedrà la collaborazione di Romana Sciarretta, coreografa, e dell’attore e regista teatrale Carlo Coculo, diplomato in Francia e specializzato in improvvisazione. Coculo sarà anche protagonista, insieme a Mariavittoria Cozzella, di uno spettacolo totalmente improvvisato in programma il 27 settembre a Roma.

Per i corsi dedicati ai bambini (6-8 e 9-12 anni) l’insegnamento sarà affidato a Francesca Prete – coordinatrice di servizi educativi e didattici per l’infanzia – affiancata da Valentina Visaggio (aiuto regia), oltre alla stessa Cozzella. Il corso di cinema sarà guidato da Mariavittoria Cozzella insieme all’attrice e coreografa Francesca Carrain, con l’eventuale partecipazione di professionisti esterni da Roma, tra cui un esperto di combattimento scenico. Per i corsi teatrali, accanto a Cozzella ci sarà ancora Romana Sciarretta, mentre Carrain collaborerà sul fronte cinema. «Vogliamo offrire un’offerta formativa variegata – conclude Cozzella – che sia stimolante sia per chi si avvicina per la prima volta alla recitazione, sia per chi vuole approfondire e crescere».