Sabato 13 settembre si parte con la seconda categoria maschile nel 4° memorial ‘Massimo Vicario’, torneo di tennis – il montepremi quest’anno è di 12 mila euro – organizzato dal Tennis Club Terni anche con il contributo della Fondazione Carit. Il torneo si arricchisce quest’anno della gara femminile.

Venerdì sono stati definiti i cinque qualificati dal tabellone di terza categoria maschile: Emanuel Fiorentini 3.1 (Junior Tennis Perugia SSD ARL), Giacomo Ascani 3.1 (Tennis Country Sporting Club ASD), Luca Brunetti 3.1 (ASD Tennis Club Terni), Luigi Santori 3.1 (Circolo Tennis ‘Marcello Costa’ Cupra Marittima) e Stefano Forlucci 3.1 (Junior Tennis Perugia SSD ARL).

Il tabellone principale prevede 37 giocatori di seconda categoria. Prima testa di serie è l’umbro Stefano Baldoni 2.1, tesserato con il CT Giotto (Arezzo), mentre la seconda testa di serie è Alessandro Ingarao 2.1, tesserato con il TC Match Ball Siracusa, terzo è stato inserito Thomas Gerini 2.1 (Junior Tennis Perugia) mentre quarta testa di serie è Gianluca Di Nicola 2.1 (Circolo Tennis Bologna). Nell’open femminile, sempre sabato si chiuderanno le iscrizioni della seconda categoria.

Dagli organizzatori giunge «un doveroso ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, all’Agenzia Generali Terni – Corso del Popolo, alla Farmacia Rotondi, alla ESSETI Sistemi e Tecnologie, all’Azienda Agricola Carli, a La Romita Tennis Club Restaurant e a quanti hanno offerto la loro collaborazione per la riuscita della manifestazione: palestra E110 Asd, Romita Padel Club, Hotel Michelangelo, Garden Hotel Terni, Classic Hotel Tulipano e Residence Diamante Rosso». Tutte le informazioni relative all’evento su www.tennisclubterni.it e sulla pagina facebook Tennis Club Terni