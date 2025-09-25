Un’edizione «entusiasmante» con un’affluenza di giocatori e pubblico «anche inaspettata». Si conferma appuntamento di primo livello per lo sport, e in particolare il movimento tennistico ternano e umbro, il memorial ‘Massimo Vicario‘, giunto quest’anno alla quarta edizione.

Il torneo maschile se lo è aggiudicato per il terzo anno consecutivo il siciliano Alessandro Ingarao, nel femminile ha invece trionfato Emilia Lu Knapik. Il doppio maschile è andato a due giovani tennisti ternani: Matteo La Tegola e Daniele Ottaviani.

Fra le particolarità, sin dalla prima edizione, il trofeo disegnato appositamente per il torneo dall’architetto Lorenzo Granocchia e realizzato in plexiglas dagli organizzatori, diverso ogni anno. Con Giovanni Vicario, fratello di Massimo e che cura l’organizzazione dell’evento, abbiamo tracciato un bilancio dell’edizione 2025. Di seguito la videointervista.

4° MEMORIAL DI TENNIS ‘MASSIMO VICARIO’: «UNA FESTA DI SPORT E AMICIZIA» – VIDEO