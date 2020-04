Tensioni gruppo Ami, non solo a San Gemini

Non si placano i mal di pancia sindacali e gli allarmi in seno al gruppo Ami che comprende anche la Sangemini. Su punto anche a Monticchio (Potenza), negli stabilimenti Gaudianello, le rsu della Flai Cgil attaccano la dirigenza che – a loro giudizio – starebbe «bypassando i rapporti sindacali con i territori, al punto da non rispondere alle richieste di una call per chiedere spiegazioni in merito alle numerose problematiche. A partire dal fatto che l’azienda non ha provveduto a versare quanto dovuto ai dipendenti tramite assicurazioni private né tantomeno ha versato i soldi sul fondo sanitario integrativo, impedendo così ai lavoratori di usufruirne». Le Rsu Cgil dello stabilimento lucano denunciano anche le «pessime condizioni di lavoro. In questi giorni di pioggia, l’acqua entra negli stabilimenti finendo sui quadri elettrici e mettendo a rischio la sicurezza dei lavoratori». Sotto la lente anche la richiesta dei ticket per la spesa: «Mai ricevuto risposta nonostante molti lavoratori siano in grave difficoltà economica». Parole, queste, che riecheggiano anche in Umbria nel contesto di una vertenza che l’azienda vuole mantenere su un piano nazionale ma che, per molti, dovrebbe avere un ‘taglio’ regionale. Da qui gli appelli alle istituzioni, Regione Umbria in testa. Dallo stabilimento sangeminese, dove i lavoratori sottolineano allo stesso modo alcune carenze in termini di sicurezza – non diverse da quelle con cui sono costretti a fare i conti i colleghi della Gaudianello – così come l’assenza di materiali per la produzione che, in una fase in cui il mercato delle acque minerali è ai massimi, non consente di fare quei profitti che in diverse condizioni sarebbero stati del tutto naturali, ‘benedetti’.

Condividi questo articolo su