Tenta di gettarsi da un cavalcavia lungo la E45: salvato dalla polizia di Stato

È stato decisivo l’intervento degli agenti del commissariato di Città di Castello, nella notte tra martedì e mercoledì, per trarre in salvo un 60enne che, lungo la E45, in un tratto compreso nel comune di Umbertide, ha tentato il suicidio cercando di raggiungere la cima della scarpata di un cavalcavia per poi – questo il suo intento – gettarsi sulla carreggiata.

Sinergia

A segnalare la presenza dell’uomo al numero unico di emergenza 112 sono state alcune persone in transito lungo la superstrada. Mentre l’operatore radio del commissariato coordinava gli automobilisti che si erano fermati per trattenere in conversazione il 60enne il più a lungo possibile, l’equipaggio della squadra Volante di Città di Castello è giunto sul posto e si è adoperato nell’attività di mediazione.

Il motivo

I poliziotti sono fortunatamente riusciti a convincere l’uomo, italiano, a desistere da qualsiasi intento suicida. Dagli accertamenti è emerso che il 60enne, affidato alle cure del personale sanitario, aveva probabilmente deciso di farla finita a causa di problematiche di carattere familiare con la figlia minorenne, residente fuori regione.