Tenta rapina: non ci riesce e spacca i vetri del negozio e dell’auto della Volante. Fermato

L’intervento della polizia è scattatto presso un negozio di Solfagnano (Perugia) dove era stato segnalato un soggetto che stava dando in escandescenze, danneggiando i locali. All’arrivo della Volante, dell’uomo – allontanatosi a piedi verso la fermata del bus – non c’era già più traccia: sul posto solo il commerciante, alquanto scosso per l’accaduto. La figlia di quest’ultimo ha raccontato di essere stata aggredita poco prima dall’uomo che, dopo aver aperto lo sportello della sua auto e averle strappato di mano il cellulare, l’aveva afferrata al collo intimandole, con frasi minacciose, di consegnargli i soldi e la borsa che si trovava sul sedile del passeggero. La donna ha spiegato agli operatori di essere riuscita a divincolarsi e a chiedere l’aiuto del padre, titolare del negozio, che, uscito subito all’esterno, era riuscito a recuperare il cellulare della figlia mandando su tutte le furie il soggetto che, dopo aver rotto una vetrina del negozio, si era allontanato.

I poliziotti, a quel punto, si sono messi alla ricerca dell’uomo che, dopo essere stato individuato, ha subito mostrato un atteggiamento aggressivo, rifiutandosi di fornire le generalità e minacciando gli agenti. Dopo averlo bloccato, gli operatori della Volante di Perugia lo hanno caricato in auto per raggiungere la questura e il soggetto, durante il tragitto, ha pure mandato in frantumi un finestrino dell’auto a suon di calci. La situazione si è definitivamente risolta con l’intervento di una pattuglia della Stradale in ausilio e alla fine l’uomo – 47enne italiano senza fissa dimora, con diversi precedenti – è stato denunciato a piede libero per resistenza, minacce a pubblico ufficiale, furto aggravato, tentata rapina, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità.