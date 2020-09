Ternana-Viterbese 0-0, deludente pareggio

Cristiano Lucarelli – squalificato, Richard Vanigli in panchina – chiedeva una prova da uomini in un contesto emergenziale. Difficile che possa essere soddisfatto in toto: la Ternana, nonostante oltre 70 minuti di superiorità numerica, non va oltre un deludente 0-0 al debutto in campionato contro la Viterbese. Meglio i laziali per metà gara, poi il forcing finale rossoverde a vuoto. Prosegue così il lungo digiuno casalingo – la vittoria manca da fine gennaio, con il Catania in coppa Italia – delle Fere. Nessun alibi, il terreno pesante e le assenze valgono per tutti. Prossimo turno a Pagani in attesa che il ds Luca Leone acceleri sul fronte acquisizioni necessarie per il completamento della rosa.

Il commento del viceallenatore: «Risultato giusto»

Il 49enne di Forlì nel post-partita ha messo in evidenza che «le condizioni atmosfeiche non hanno aiutato le nostre caratteristiche di gioco a livello individuale. Purtroppo dopo dieci minuti era impossibile giocare palla a terra: in tal senso è stato positivo l’adattamento dei giocatori nel cercare di vincere la partita. Non posso dire niente, anche nel primo tempo ci abbiamo provato. Devo dire che tutto sommato il risultato può essere anche giusto, grosse occasioni non ce ne sono state: i calciatori hanno dato tutto ciò che avevano facendo un calcio che non è loro». La Ternana non è stata in grado di pungere abbastanza con l’uomo in più: «Ci siamo abbassati anche troppo dopo la loro espulsione e potevamo sfruttare la superiorità numerica se il campo ce lo avesse permesso. Di buono c’è stato l’aspetto mentale e di voglia per ottenere un risultato, negli ultimi venti minuti abbiamo spinto di più. Il bicchiere è mezzo pieno viste le condizioni perché non era facile giocare su questo campo infame, ci è mancato il gol e la prova. Un plauso particolare – ha concluso – al reparto offensivo, con questa mentalità si possono ottenere risultati».

Falletti dall’inizio. Non accade granché



Tra infortuni e squalifiche Lucarelli non ha ampia possibilità di scelta. Nell’undici di partenza ci sono sia Falletti che Furlan – entrambi non in condizioni buone per diverse ragioni – alle spalle di Vantaggiato, mentre Laverone debutta sull’out sinistro nel 4-2-3-1. Pioggia fin dalla prima mattina e manto erboso che non favorisce gli scambi a terra: nel quarto d’ora iniziale di fatto non accade nulla, fatta eccezione per una combinazione nel breve Falletti-Torromino ed un paio di traversoni Fere senza particolari esiti positivi.

11 vs 10, ma occasioni Viterbese

Ci pensa Tounkara ad animare il match: doppio giallo in quattro minuti – Di Graci molto severo nel secondo intervento – e Viterbese in inferiorità numerica già dal 21′. Defendi e compagni non ne approfittano, anzi, sono i ragazzi di Maurizi a creare un pericolo con l’incursione di Simonelli sull’out destro. Non solo: Diakité al 37′ sbaglia nel fare un retropassaggio a Iannarilli con il campo di gioco appesantito, la palla si ferma e Rossi, peccando di leziosità, a tu per tu con Iannarilli prova un pallonetto dal limite dell’area che si spegne sul fondo. Di certo una cosa non manca, i cartellini gialli: Di Graci li mostra anche a Russo e Diakité per interventi fuori tempo. Negli ultimi sessanta secondi di frazione c’è l’ennesima ammonizione (Laverone) e il colpo di testa del 20 gialloblù sulla punizione di Bensaja, con l’estremo difensore ciociaro che devia in calcio d’angolo. Ternana bloccata e incapace di sfruttare l’uomo in più.

Esordio Kontek. Si sveglia la Ternana



Performance negativa rossoverde nel primo tempo e allora Vanigli cambia subito in avvio di ripresa sostituendo Paghera con Kontek, uno dei pochi volti nuovi al momento: cinque minuti e per il 23enne croato c’è il giallo per un tackle in mediana. Il leit-motiv non cambia ed è la Viterbese a sviluppare – o quantomeno provarci – azioni di rilievo con lanci lunghi alle spalle del pacchetto arretrato della Ternana; la prima conclusione degna di nota per i padroni di casa arriva al minuto 58 con un tiro di potenza di Defendi da posizione centrale, ben controllato con i pugni da Daga. Nel contempo aumenta ancora l’intensità della pioggia – con forti raffiche di vento – e arrivano due ulteriori ingressi per le Fere: fuori Russo e Falletti, dentro Proietti e Marilungo con arretramento del capitano nel ruolo di terzino, resta il 4-2-3-1. E l’ex Sampdoria ha subito una chance di rilievo – cross di Laverone – con un colpo di testa sotto misura.

Carta Onesti, Vantaggiato spreca



A poco più di un quarto d’ora dal termine Vanigli concede spazio anche ad Onesti togliendo dal terreno di gioco – ai limiti dell’impraticabilità in alcuni punti – Furlan. Un paio di minuti e Vantaggiato, dopo un retropassaggio di Markić bloccatosi sul campo, si fa respingere il tentativo da Daga; sugli sviluppi dell’azione il 10 della Ternana non riesce a centrare lo specchio della porta. Forcing finale dell’undici di Vanigli nella ‘piscina’ del Liberati con Peralta in luogo di Torromino. Non serve a nulla, è 0-0. Tanto impegno e sacrificio, sì, ma niente tre punti.

Il tabellino

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Russo (62′ Proietti), Suagher, Diakité, Laverone; Defendi (c), Paghera (46′ Kontek); Torromino (89′ Peralta), Falletti (63′ Marilungo), Furlan (73′ Onesti); Vantaggiato. A disposizione: Vitali, Marinaro, Bergamelli, Mammarella, Argento, Niosi. Allenatore: Cristiano Lucarelli (squalificato, in panchina Richard Vanigi)

Viterbese (3-5-2): Daga; Mbende, Markić, Baschirotto; Simonelli (79′ E. Menghi), Bezziccheri, Bensaja (c), Sibilia, Urso (71′ Bianchi); Tounkara, Rossi (76′ Calì). A disposizione: Benvenuti, Galardi, Macrì, Maraolo, Menghi M., Ricci, Zanon. Allenatore: Agenore Maurizi

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como (Amedeo Fine di Battipaglia e Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata, quarto uomo Cristian Cudini di Fermo)

Ammoniti: 35′ Russo, 40′ Diakité, 45+’1 Laverome, 50′ Kontek 90+2′ Suagher (T); 17′ Tounkar, 18′ Simonelli, 28′ Bezziccheri, 90+2′ Calì (V)

Espulso: 21′ Tounkara (V) per doppia ammonizione

Calci d’angolo: 2-3

Recupero: 1; 3