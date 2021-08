«Ternana, a Bologna divertiti e fai divertire i tifosi»

di Fra.Tor.

«Il nostro obiettivo è quello di evitare brutte figure. Voliamo bassi e godiamoci insieme ai nostri tifosi la vetrina che partite come questa possono darci». Con questo mood Cristiano Lucarelli porterà la Ternana a Bologna lunedì 16 agosto. Alle ore 18, allo stadio ‘Renato Dall’Ara’, è in programma il match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2021-2022. Per la Ternana la sfida rappresenta, infatti, anche una vetrina importante, con la gara trasmessa in diretta esclusiva su Italia Uno.

Bologna-Ternana

«Il Bologna è una squadra di serie A, noi arriviamo dalla serie C, non sappiamo ancora se saremo all’altezza della B, figuriamoci di affrontare una squadra come questa», ha spiegato Lucarelli. «Il nostro obiettivo in Coppa è quello di evitare brutte figure e non prendere l’imbarcata. Cerchiamo di vedere queste partite come un premio per i tifosi, una vetrina per vedere un po’ di Ternana nella tv nazionale e la possibilità per nostri tifosi di rientrare in stadi di un certo livello. Poi certo, nel calcio d’agosto può succedere di tutto, ma se vinci non vuol dire necessariamente che sei più forte. La squadra che vedremo lunedì sera in campo a Bologna è vicina a quella che vedremo in campionato, cioè con quei giocatori che al momento sono più in forma, in condizioni fisiche migliori per giocare più partite in pochi giorni e con queste temperature. Dobbiamo prevenire il rischio di infortunio».

I giocatori disponibili

Per l’incontro di lunedì sera la Ternana «dovrà fare a meno di Partipilo e di Capanni che non è pronto ma si sta allenando. L’infermeria al momento si è svuotata, anche Palumbo ci sarà, così come il nuovo arrivato Donnarumma. Diakité invece non giocherà ancora, perché non ha fatto la preparazione, ma sarà comunque in panchina perché voglio che respiri il gruppo e la partita».

Il mercato

La squadra va ancora completata, ma a Lucerelli al momento piace, «mi incuriosisce, ma mi fa stare con i piedi per terra. Non sappiamo come andrà il campionato, ma l’unica cosa certa è che dobbiamo fare 45 punti, che sono la base, prima li facciamo e prima ci diamo la possibilità di arrivare più lontano. Due anni fa la Ternana era stata costruita per vincere il campionato con degli attaccanti forti, ma tutti abbiamo visto come è andata, è retrocessa. Il campionato di serie B è l’unico in cui la prima in classifica rischia di perdere con l’ultima».

La Ternana 2021-2022

«In questi giorni inizieremo ad allentare un po’ il carico di lavoro, cominceremo a lavorare un po’ più sull’agilità in prospettiva della gara con il Brescia, perché quello che a noi interessa è il campionato. Ci aspettano le prime sette partite che saranno belle toste. Se vogliamo essere competitivi, dobbiamo cancellare l’anno scorso. Prima si cancella, meglio è. In questa nuova stagione mi dovranno dimostrare che tutti sono ruotabili nel ruolo, allora sì che sarà divertente. Quella di quest’anno dovrà essere una Ternana più scaltra, dovrà attaccare, ma con equilibrio. Mi aspetto meno ingenuità e un pizzico in più di cattiveria, intesa nella fase difensiva, non dare per scontato di saper fare le cose e cercare di prevenire l’errore».