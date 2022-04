Ternana a Crotone: «Rigioca Krapikas». Lucarelli, Rocky ed i problemi delle Fere

Agazzi, Capuano, Falletti, Salzano, Iannarilli e Ortolani. Restano numerose le defezioni della Ternana in questo finale di campionato: le Fere sono in partenza per Crotone dove domenica pomeriggio affronteranno i calabresi di Francesco Modesto, penultimo in classifica e con concrete chance di retrocedere in serie C.

L’avviso di Lucarelli

Quindici punti a disposizione da qui al termine della stagione. I rossoverdi ne hanno sette di svantaggio rispetto al Frosinone e poco più di una settimana ci sarà la sfida ai ciociari al Liberati. Dunque a livello aritmetico le chance playoff – seppur quasi azzerate – ci sono ancora: «Il dovere professionale di provarci c’è sempre e inoltre si lavora per il futuro per migliorare ogni situazione del mondo Ternana: come staff – ha esordito Lucarelli in conferenza – è già il secondo giorno di fila che facciamo lunghe riunioni. Siamo già avanti sotto i punti di vista dell’organizzazione e delle valutazioni per il prossimo anno. Intanto mantenere la fiammella accesa è un dovere nonostante il calendario difficilissimo».

L’allarme sulla rosa e Rocky

Il tecnico non lo dice chiaramente ma fa intendere che c’è più di qualcosa da sistemare in vista dell’annata 2022-2023: «Gli scontri diretti non ci hanno quasi mai sorriso e anche questo è importante nelle valutazioni da fare. Siamo 13°-14°, vuol dire che abbiamo 11-12 squadre davanti con la quale abbiamo giocato il doppio confronto. O ci giocheremo. C’è quasi sempre andata male, sicuramente avrò sbagliato io ma può essere anche che ci siano dei motivi da capire. Una, due, cinque volte è sfortuna, poi però se quelle sopra ti battono sempre ci sono da fare altre analisi», il pensiero del trainer toscano. Poi l’esempio cinematografico: «Come nei suoi film, il combattimento è sempre alla pari ma al 15° round si alza solo lui. Gli altri stanno giù. La valutazione prende spunto da ciò».

Il campionato delle Fere e l’anno prossimo

Lucarelli si è detto «soddisfatto della stagione della Ternana in un campionato dove ci sono squadre che spendono molto più di noi. Si poteva avere qualche punto in più ma è un ragionamento che fanno tutti». Il Crotone è all’ultima spiaggia: «Domenica ci sarà uno stadio che spingerà affinché si giochino le residue speranze di salvezza. Match difficile. Per quel che ci riguarda finché la matematica non ci condanna voglio crederci. Ai ragazzi – focus sul Lecce – ho detto che anche quando si capisce che il match è compromesso per orgoglio si rimane dentro la partita. Non ci si lascia andare allo scoramento. Non è la prima volta. Anche questo sarà elemento di grandissima valutazione». Il tecnico ha una certezza: «L’anno prossimo avremo giocatori dal primo giorno di ritiro, sarà diverso. Il campionato finisce il 6 maggio ma non si andrà via subito, si resta qui e si lavora progettando il futuro. Vale per tutti». Arbitrerà Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

Il mondiale e la protezione di Krapikas

Si passa poi agli ultimi argomenti di giornata. Il mondiale in Qatar – Italia out, l’allenatore delle Fere vorrebbe che non si fermasse il campionato con poca partecipazione di calciatori della serie B – e Krapikas: «Mi auguro che Lega B faccia un ragionamento serio, al 1° settembre le idee saranno chiare su chi parteciperà al mondiale». Focus anche sul lituano: «Negli ultimi due anni ha fatto tre partite e quel tipo di gol (il 2°) lo ha preso anche Iannarilli con il Como. Quando è arrivato mi ha chiamato il mio ex compagno di squadra Tomas Danilevičius e mi ha detto che loro ci puntano come titolare in nazionale. Domenica gioca lui. Se il principio è che ‘una partita, morto’ in caso di errore non si va da nessuna parte. Il giocatore va sostenuto e incoraggiato, non crocifiggerlo». Infine una considerazione sul Var: «Ha funzionato bene nei primi due anni, ora meno. E lo dico al netto di pianti altrui». Riferimento al Perugia a Cittadella? Calcio d’inizio fissato alle 15.30.

Annullo filatelico Fere

La Ternana sarà la protagonista – fa sapere via della Bardesca – della mostra/convegno organizzata dal Circolo filatelico numismatico ‘Rodolfo M. Borzacchini’ di Terni quest’anno dedicata al 50° anniversario dell’esordio dei rossoverdi in Serie A (1972/2022). L’evento si terrà presso l’hotel Michelangelo in viale della Stazione 63 nei giorni di sabato 9 e domenica 10 aprile. «Poste Italiane ha voluto celebrare l’evento con un annullo speciale. Nella giornata di sabato 9 aprile dalle 9.15 alle 14.45, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane allestito presso l’hotel Michelangelo».