Calci piazzati letali: Ascoli-Ternana 2-1, Favilli gol al debutto

C’è un nuovo tecnico nello staff – Paolo Favaretto – per preparare meglio i calci piazzati. Per ora tuttavia in casa Ternana i miglioramenti si devono ancora vedere: per il terzo anno di fila (Viterbese e Brescia i precedenti) le Fere di Cristiano Lucarelli non riescono a vincere al debutto in campionato e ad Ascoli perdono 2-1 per via di due abbagli difensivi sugli sviluppi di calci d’angolo. Un difetto ben noto. Nella ripresa c’è il gol all’esordio di Favilli, ma non basta. Domenica l’esordio casalingo al Liberati al cospetto della Reggina. Siamo al calcio d’agosto, ma tra Frosinone (amichevole), Cremonese (coppa Italia) e la sfida di stasera sono otto le marcature incassate. In linea con le perfomance 2021/2022. Serve altro.

Buoni ritmi, Ascoli avanti

Lucarelli si affida a Partipilo, Pettinari e Donnarumma, nessuna sorpresa sul fronte offensivo. Dietro sull’out destro c’è Diakitè, Ghiringhelli non figura nemmeno in panchina. Pronti, via e c’è subito la prima parata stagionale per Iannarilli: tutto facile per il ciociaro sul tiro da lontano di Caligara. Buoni ritmi e Fere che hanno maggior possesso palla in avvio. Al 9′ buona chance rossoverde su un abbaglio di Giordano: tre contro due non sfruttato a dovere da Donnarumma, il cui tiro da posizione centrale viene deviato in angolo. Match pimpante. Al 13′ Palumbo si perde Collocolo, il centrocampista dell’Ascoli carica il destro e tira di potenza: bravo Iannarilli a spedire in corner. Sugli sviluppi il portiere della Ternana – in questo caso apparso non troppo reattivo considerando che è successo in area piccola – nulla può sul colpo di testa di Botteghin, marcato così così da Bogdan. Si pagano subito i calci piazzati ed il trio d’attacco non riesce a rendersi pericoloso.

Ancora marchigiani in attacco, 2-0



Dietro le Fere soffronto quando l’Ascoli spinge. Alla mezz’ora è provvidenziale il tackle di Diakitè a bloccare l’incursione di Bidaoui, poi Caligara non trova lo specchio della porta. Bene l’esterno difensivo e Di Tacchio in mediana. Al 32′ la Ternana riesce a prendere il secondo gol di serata da calcio d’angolo e sempre calciato dallo stesso lato: Iannarilli esce male, si trova a metà strada e Collocolo, con un semplice stacco aereo, deposita in rete per il 2-0. Per rivedere la Ternana bisogna attendere il 38′, quando Bogdan – sviluppi da punizione – impegna il portiere bianconero con un insidioso colpo di testa. Troppo poco e si va al riposo con il doppio svantaggio. Tecnicamente senza aver mai calciato in porta.

Dentro Favilli, Partipilo si divora il gol



Lucarelli non perde tempo e inserisce subito Favilli per Donnarumma in avvio di ripresa. Al 50′ è lui a sfiorare la marcatura su un calcio d’angolo dall’out sinistro: il colpo di testa non di esce di molto rispetto alla porta di Leali. Un paio di minuti e Partipilo, ben servito dall’esterno, non riesce a mettere in rete solo davanti a Leali: il 21 è infastidito da Bellusci, colpisce male e non dà potenza al tiro. Meglio le Fere ora. Seppur al 58′ Iannarilli (incerto) debba intervenire sul destro a giro dall’interno dell’area di Bidaoui. Si arrival al 68′ e il tecnico livornese opera un doppio cambio inserendo il duo Paghera/Falletti per Agazzi e Pettinari. Per l’uruguaiano è il rientro a sei mesi di distanza dall’ultima partita giocata pre infortunio con il Monza.

Favilli in gol dopo due anni

La Ternana riapre la contesa ad un quarto d’ora dal termine approfittando di un guizzo centrale di Falletti: la sfera è deviata da un centrale dell’Ascoli in orizzontale, Favilli è in zona e con un destro in diagonale firma il suo primo assoluto dal 25 ottobre 2020, in Juventus-Hellas Verona. Lucarelli dà spazio a Proietti e toglie dal campo Di Tacchio. L’ultima sostituzione è Rovaglia in luogo di Palumbo. Non accadrà più nulla, si torna a Terni con zero punti in cascina. L notizia più positiva della serata è il buon impatto dell’uruguaiano.

Le parole di Lucarelli e gli spunti



«Loro sono stati più scaltri – le parole del tecnico ai microfoni di Am Terni Television – e bravi sui corner, sul primo potevamo fare qualcosa di più visto che ha colpito in area piccola. Avevamo iniziato bene e stava venendo tutto ciò che avevamo preparato dal punto di vista tattico, poi purtroppo sono arrivati questi calci piazzati. La partita è stata in equilibrio, Iannarilli non ha fatto parate. Ci sono stati spunti positivi nel confronto con lo scorso anno con l’Ascoli, meritavamo molto di più rispetto a ciò che ha detto il campo. Ma è andata così, ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo. Brucia – ha concluso – molto la sconfitta perché non è meritata».

Il tabellino

Ascoli (4-3-3): Leali; Donati, Bellusci, Botteghin, Giordano (86′ Falasco); Caligara (71′ Šarić), Büchel (c, 86′ Eramo), Collocolo; Lungoyi (68′ Falzerano), Gondo, Bidaoui (86′ Ciciretti). A disposizione: Guarna, Bolletta, Quaranta, Šimić, Fontana, Giovane, Palazzino, De Paoli. Allenatore: Cristian Bucchi

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Diakitè, Bogdan, Capuano, Martella; Agazzi (68′ Paghera), Di Tacchio (78′ Proietti), Palumbo (c, 82′ Rovaglia); Partipilo, Pettinari (68′ Falletti); Donnarumma (46′ Favilli). A disposizione: Krapikas, Sørensen, Celli, Corrado, Defendi, Capanni, Spalluto. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria (assistenti Giuseppe Maccadino di Marsala e Marco D’Ascanio di Ancona, IV ufficiale Claudio Petrella di VIterbo). Addetto Var Eugenio Abbattista di Molfetta, assistente Valerio Vecchi di Lamezia Terme.

Reti: 14′ Botteghin, 32′ Collocolo (A); 76′ Favilli (T)

Ammoniti: 36′ Leali, 90′ Ciciretti (A); 45+1′ Palumbo, 58′ Bogdan, 91+1′ Paghera, 90+4′ Diakitè (T)

Calci d’angolo: 5-6

Recupero: 1; 5

Spettatori: 8.456 (900 ospiti)