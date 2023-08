Ternana: ancora sconfitta. Di nuovo 1-2, stavolta contro il Catanzaro

di Gianni Giardinieri

Esce di nuovo sconfitta la Ternana di mister Lucarelli, alla seconda giornata di campionato e con lo stesso risultato della sconfitta interna con la Samp, Finisce 1-2, in una partita che la squadra rossoverde però non meritava di perdere. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Pesano l’ennesima amnesia nei primi minuti di gioco, che determina il gol iniziale (problema che si trascina dalla scorsa stagione), alcuni errori clamorosi di Falletti e Luperini, e forse una superiorità numerica a centrocampo non sfruttata a dovere. Resta la consapevolezza di aver comunque tenuto bene il campo, la prestazione positiva dei giovani Raimondo e Pyyhtia, la ritrovata vivacità di Falletti e la conferma di Favasuli.

La cronaca del match

Riproposto il modulo (3-5-2), la Ternana di mister Lucarelli mette in campo diverse novità per la gara contro il Catanzaro. Bogdan, di fatto ormai un calciatore dell’Ascoli, non entra neanche nella lista dei panchinari, e il suo ruolo viene coperto da Sorensen. Mantovani comincia da titolare al posto di Diakitè, che da braccetto destro viene avanzato a quinto, destro, di centrocampo (confermatissimo invece a sinistra Corrado). “Braccetto”di sinistra Celli. Esordio dal primo minuto per le due mezzali: a destra il neo arrivato Luperini, a sinistra conferma per il giovane Pyyhtia. Altro volto nuovo a coprire il vertice basso di centrocampo: esordio per Jakub Labojko. In avanti Raimondo (esordio anche per lui in qualità di titolare) con Falletti in appoggio. Nel Catanzaro Vivarini decide di lasciare in panchina l’ex Donnarumma e si affida, per l’attacco, al duo Biasci/Iemmello

Primo tempo

La prima conclusione della gara è di Falletti, che al 2′ di gioco calcia di poco a lato da fuori area. Ancora Falletti che sfiora il gol all’ottavo di gioco: il portiere Fulignati sbaglia l’appoggio nella fase di costruzione del gioco e di fatto passa la palla al folletto rossoverde. Tentativo di pallonetto immediato ma la palla termina di poco alta. Un minuto dopo passa però il Catanzaro con Biasci, che da pochi metri, indisturbato, mette in gol un assist di testa di Iemmello, lasciato completamente libero da Sorensen. E’ l’ennesimo gol preso nei primi minuti di gioco dalla formazione di Lucarelli. Il Catanzaro ha il pallino del gioco ma al 20′ altra buona occasione per la Ternana: Falletti serve con un passaggio filtrante Raimondo. Il centravanti rossoverde non ci pensa due volte e calcia di prima in diagonale, impegnando Fulignati in una parata non facile. Luperini arriva in corsa sul pallone deviato ma calcia malamente alto. Al 29′ occasione gigantesca per la Ternana, con Raimondo che mette in mezzo una palla molto forte e rasoterra. Arriva in corsa Falletti e ‘riesce’ nell’ impresa di calciare alto a porta completamente vuota! Vedere per credere. La Ternana cresce vistosamente e al 33′ costruisce un’altra occasione: Pyyhtia ruba palla e serve subito Raimondo, che di nuovo calcia di prima ma ancora fuori dallo specchio della porta. Al 44′ finalmente il meritato pareggio con Raimondo, che raccoglie in scivolata un bellissimo spiovente dalla trequarti di Mantovani. La deviazione è puntuale ed ha il sigillo dei gol da vero bomber. Vicinissima al raddoppio, al terzo minuto di recupero, la Ternana, che da angolo colpisce una traversa con Pyyhtia.

Secondo tempo

Subito un cambio per le Fere, con Favasuli al posto di Corrado. Al 48′ Iemmello pesca con un traversone Vandeputte: la conclusione è abbondantemente alta. Ancora Catanzaro al 58′, con Biasci che di testa sfiora il gol su assist di Situm. Rischio autogol Catanzaro al 61′: Pyyhtia va in percussione e rimette in mezzo, Brighenti nel tentativo di liberare l’area devia in maniera insidiosa nella propria area, costringendo Fulignati ad un mezzo miracolo.Al 70′ Stoppa si ritrova ad un passo da Iannarilli ma la conclusione è addosso al portiere rossoverde e l’occasione sfuma. Miracolo di Fulignati al 76′: Falletti scodella un cross tagliatissimo sul quale si avventa il neo entrato Favilli; la conclusione di testa è precisa e potente ma il portiere del Catanzaro si allunga e riesce a respingere. Rigore per il Catanzaro al minuto 86′: magia di D’Andrea che si beve Sorensen. Al momento del tiro Proietti interviene in extremis e prende sia la palla che la gamba del giocatore del Catanzaro. Vandeputte non perdona Iannarilli.

Parla Lucarelli

Lucarelli: «Mi giravano le scatole anche mentre la stavamo pareggiando, figurarsi perderla. Purtroppo il calcio non perdona gli errori e anche oggi ne abbiamo commessi in occasione dei gol. Non voglio parlare dei singoli. Io devo vedere i progressi della squadra, che ci sono stati ma le ingenuità ci condannano. Ci vuole anche un po’ di amor proprio dei calciatori, alcuni dei quali non riescono a leggere alcune situazioni di gioco. La squadra comunque è viva e gioca bene, ma bisogna capire che certi errori non si possono proprio fare. Sono un po’ preoccupato in quanto in queste due partite abbiamo dato troppi vantaggi agli avversari. La prossima con la Cremonese non è il massimo per cominciare a fare punti, ma è una occasione che dobbiamo sfruttare».

Tabellino

Catanzaro (4-4-2):

Fulignati, Verna, Iemmello (C), Scognamiglio, Ghion, Brighenti, Vandeputte, Biasci, Oliveri, Veroli, Situm. All: Vincenzo Vivarini

Ternana (3-5-2):

Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Celli, Diakitè, Luperini, Labojko, Pyyhtia, Corrado, Falletti (C), Raimondo. All: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze

Assistenti: Barone e Ceolin

IV Ufficiale: Di Reda

Var: Luca Pairetto

Avar: Di Marco

Marcatori: 9′ Biasci (c), 44′ Raimondo (T), 86′ Vandeputte (c) rig.

Sostituzioni: 46′ Favasuli per Corrado (T), 57′ Pompetti, Donnarumma e Stoppa per Verna, Iemmello e Oliveri (c), 62′ Marginean e Proietti per Luperini e Labojko (T), 74′ Favilli per Raimondo (T), 77′ D’Andrea e Krajnc per Veroli e Biasci (c),80′ Di Stefano per Falletti (T)

Ammoniti: 52′ Luperini (T), 53′ Situm (c), 91’Sorensen (T)