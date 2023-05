Ternana ancora sconfitta ma salva. Al Liberati termina 3-2 per il Frosinone

di Gianni Giardinieri

In una gara che poco aveva da offrire alle due squadre – Ternana praticamente salva e Frosinone vincitore del torneo – la squadra di mister Grosso condanna le Fere alla quinta sconfitta consecutiva e chiude il campionato in cifra tonda a 80 punti. Per i rossoverdi una prestazione dignitosa malgrado la sconfitta, a cospetto di una formazione senza dubbio più forte. La stagione si conclude quindi con 43 punti, troppo pochi per assegnare la sufficienza, ma sufficienti per avere il diritto a disputare la serie cadetta anche nel campionato 2023/2024.

Primo tempo

Una Ternana rabberciata a causa di squalifiche e infortuni incontra la vincitrice del campionato di serie B. 4-3-3 per entrambe le formazioni: per il Frosinone un marchio di fabbrica, per la Ternana una scelta causata, forse, anche dall’indisponibilità di Palumbo. Bello l’ingresso in campo, con il presidente Bandecchi, lo staff e i giocatori che tributano i giusti onori alla formazione ciociara per la vittoria del campionato. Subito (ormai una costante) gol Frosinone al 5′ del primo tempo con Garritano, che deposita in rete dopo una goffa respinta di Iannarilli su tiro di Insigne. Al 12′ ancora Frosinone con Moro che salta indisturbato di testa in area e sfiora il palo alla sinistra di Iannarilli. La prima reazione della Ternana arriva al ’19 con Sorensen che lancia lungo per Partipilo: l’attaccante barese riesce a divincolarsi dalla marcatura di Lucioni e di sinistro colpisce il palo. Ancora le Fere al ’20 con Favilli che svirgola in area una palla piuttosto comoda. Pareggio Ternana al ’30, sempre Favilli spinge in rete di petto una deviazione di testa di Coulibaly su calcio d’angolo di Partipilo. Tre minuti dopo il raddoppio rossoverde: Paghera, con un passaggio rasoterra con il contagiri, trova Partipilo dietro la linea difensiva del Frosinone. Il 21 rossoverde sterza un paio di volte per eludere l’intervento di Kalaj, finge di tirare sul secondo palo e insacca in rete sul primo, prendendo di sorpresa il portiere Loria. Occasionissima Frosinone al primo minuto di recupero con Moro che, a seguito di azione insistita, di piattone calcia a colpo sicuro ma trova Sorensen a respingere sulla linea.

Secondo tempo

La ripresa comincia sulla falsariga del primo tempo con la Ternana vivace e il Frosinone con la testa probabilmente già in vacanza. Ritmi e agonismo a basso voltaggio per entrambe le formazioni. La prima vera occasione della ripresa è per Insigne che al ’65 sfiora il palo con un bel sinistro da fuori area. Al ’67 Favilli si mangia un gol praticamente fatto, sprecando con un tiro al lato l’ottima imbeccata rasoterra di Capanni. Al ’70 arriva il pareggio del Frosinone con il classico gol dell’ex: è Fabio Lucioni ad insaccare con un perentorio colpo di testa su angolo battuto da Salvini. Ribalta tutto Kone al ’73 che lascia partire una sassata da posizione leggermente defilata ma ben dentro l’area di rigore. La palla si insacca sotto la traversa per il gol del 3 a 2. Il finale è tutto ciociaro, con una gestione della palla che non lascia più occasioni alla Ternana.

Ternana-Frosinone – Tabellino

Ternana (4-3-3): Iannarilli, Defendi (c), Diakité, Sorensen, Corrado, Coulibaly, Di Tacchio, Paghera, Partipilo, Falletti, Favilli. All.: Lucarelli

Frosinone (4-3-3): Loria, Lucioni (c), Rohden, Boloca, Gelli, Garritano, Kalaj, Moro, Cotali, Monterisi, Insigne. All.: Grosso

Arbitro: Daniele Perenzoni

Assistenti: Pasquale De Meo, Tiziana Trasciatti

IV Ufficiale: Fabio Pirrotta

Var: Luca Banti

Avar: Daniele Paterna

Marcatori: ‘6 Garritano (F); ’31 Favilli (T); ’34 Partipilo (T); ’70 Lucioni; ’73 Kone (F)

Ammonizioni: ’45+2 Boloca (F); ’57 Falletti (T)

Sostituzioni: ’46 Kone per Gelli (F); ’48 Capanni per Partipilo (T); ’57 Borrelli e Selvini per Moro e Garritano (F); ’68 Caso per Insigne (F); ’70 Proietti e Donnarumma per Paghera e Favilli (T); ’80 Kujabi per Cotali (F); Martella e Mazzarani per Coulibaly e Defendi (T)