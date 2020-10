Casertana-Ternana 3-3, beffa in extremis. Caos Eleven Sports

‘Lo stream live non è attivo o è terminato’. Con errore di codice a seguire. Oppure ‘failed to connect’. Eccoli i messaggi – i principali – che i tifosi della Ternana e delle altre squadre di serie C si sono ritrovati per seguire le proprie squadre nel 4° turno di serie C: ennesimo pasticcio a firma Eleven Sports e impossibilità di vedere gran parte del 3-3 dei rossoverdi contro la Casertana, con beffa in extremis dopo una pazzesca rimonta nel secondo tempo dal 2-0 a favore dei rossoblù. A segno Falletti, Peralta e Furlan: quest’ultimo non segnava con la maglia rossoverde dal 20 maggio 2016. Sabato pomeriggio c’è la sfida del ‘Liberati’ con il Potenza.

Palle inattive fatali nel primo tempo, 2-0



Il tecnico livornese ha concesso una maglia da titolare a Laverone, Boben, Palumbo, Peralta e Torromino – ben sei stranieri nell’undici di partenza, sono lontani i tempi dove si spingeva per una squadra tutta italiana – rispetto allo 0-0 di mercoledì con il Palermo. Nella prima frazione la Ternana paga sulle palle inattive: alla mezz’ora Iannarilli commette fallo su Cuppone e dagli undici metri Fedato non perdona l’estremo difensore, poi sette minuti più tardi è Matarese – direttamente da calcio piazzato causato da un intervento del centrale sloveno – a punire il ciociaro. Blandi tentativi Fere a firma Peralta e Kontek. Il match prenderà una piega ben diversa.

Ternana on fire in avvio di ripresa, 2-2

Pronti, via e la Ternana – ora Eleven Sports funziona, si ribloccherà per la ‘gioia’ dei supporter – accorcia le distanze con una conclusione di potenza dai venti metri di Falletti: Dekić è tutt’altro che impeccabile e non trattiene il tiro centrale del trequartista uruguaiano. La Casertana è impotente di fronte alla veemente partenza delle Fere e due minuti dopo – minuto 49 – cede ancora dopo una disattenzione del pacchetto arretrato, in particolar modo di Konate: Peralta prende palla, si accentra e dall’interno dell’area calcia di precisione con il destro. Campani in grosso affanno. Segnali di risveglio dei ragazzi di Guidi al 58′ sull’asse Hadžiosmanović-Izzillo: non centra lo specchio della porta il tentativo del centrocampista. Il trainer toscano non attende oltre per le prime sostituzioni con gli inserimenti di Furlan e Proietti per Torromino e Kontek.

Esordio Frascatore, out Diakité

Al 67′ i rossoverdi finiscono tutti i cambi perché Lucarelli dà spazio a Frascatore e Partipilo per scelta tecnica (fuori Mammarella e Peralta), quindi è Russo ad entrare sul terreno di gioco per prendere il posto dell’infortunato Diakité. I rossoblù ci provano ancora con Izzillo, ma è solo un fuoco di paglia: la Ternana costringe la Casertana a rintanarsi in difesa sotto una costante pressione e ad un quarto d’ora dal termine Dekić è provvidenziale nel bloccare la situazione di pericolo venutasi a creare in area sugli sviluppi di un cross di Furlan.

Furlan la ribalta, poi la beffa Cuppone

A completare la giusta e voluta rimonta – ottimo l’atteggiamento – ci pensa Furlan con una punizione che non lascia scampo a Dekić: il 7 torna a segnare con la Ternana a quattro anni e mezzo dal 3-2 al Brescia del maggio 2016. Sembra fatta, poi è Cuppone nel secondo minuto di recupero a ghiacciare Iannarilli per il conclusivo 3-3. Assalto finale della Ternana, un paio di rischi per la retroguardia della Casertana e tutti sotto la doccia. Un gran peccato.

L’analisi di Lucarelli: «Conta la testa, arrabbiato»



«Sono arrabbiato – il commento dell’allenatore rossoverde – perché abbiamo giocato solo per 45 minuti, le partite me le voglio giocare su 95. Avevamo sollecitato molto i ragazzi sull’atteggiamento che poteva avere la Casertana: in questo match c’è tutto ciò che voglio vedere e non, vale a dire il secondo tempo e il primo tempo. Siamo rimasti sul pullman a metà. Nel 3-3 eravamo in marcatura, attaccati sull’uomo e la sensazione è che nel corpo a corpo abbiamo avuto la peggio, eravamo schierati. Va dato del merito anche a Cuppone. Ripeto, molto arrabbiato per i primi 45 minuti. Ciò che è successo nel recupero della ripresa. L’approccio del primo tempo non me lo aspetto, abbiamo perso i duelli individuali per corsa e intensità. Questa partita – ha aggiunto – dovrebbero guardarla in tutta Italia per capire quanto poco contano i moduli, è la testa che la fa da padrone. Ai ragazzi bravi non glielo dico per esseri riusciti a ribaltarla, il problema è perché siamo arrivati in quella condizione».

Ghirelli e il caos televisivo: «Altissima irritazione»

Come detto non è la prima volta che il servizio Eleven Sports – licenziataria del canale tv Lega Pro – va in panne. Nel pomeriggio ha preso posizione il presidente della terza serie, Francesco Ghirelli: «Ci siamo attivati immediatamente per avere urgenti e precise risposte anche per il futuro, da parte di Lega Pro l’irritazione è altissima e non ci limiteremo a chiedere semplici spiegazioni. Questo episodio mi costringe a chiedere umilmente scusa ai nostri tifosi, faremo tutto ciò che è in nostro potere per consentire di continuare a seguire la propria squadra del cuore. L’impossibilità di far accedere il pubblico allo stadio ci carica di una responsabilità ancora maggiore: assicurare la visione delle partite senza alcuna difficoltà di trasmissione».

Il tabellino

Casertana (4-3-3): Dekić; Hadžiosmanović, Carillo (c), Konate, Setola; Izzillo, Santoro (89′ Petito), Icardi (54′ Bordin); Fedato, Matarese (83′ Varešanović), Cuppone. A disposizione: Avella, Živković, Buschiazzo, Ciriello, Valeau, De Luca, Matese, Petruccelli, De Sarlo. Allenatore: Federico Guidi

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone, Boben, Diakité (67′ Russo), Mammarella (c, 65′ Frascatore); Palumbo, Kontek (59′ Proietti); Peralta (65′ Partipilo), Falletti, Torromino (59′ Furlan); Vantaggiato. A disposizione: Vitali, Suagher, Damian, Paghera, Salzano, Ferrante, Raičević. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Marco D’Ascanio di Ancona (assistenti Giacomo Pompei Poentini di Pesaro e Simone Teodori di Fermo, IV° ufficiale Davide Di Marco di Ciampino)

Reti: 30′ Fedato r., 37′ Matarese, 90+1′ Cuppone (C); 48′ Falletti, 50′ Peralta, 84′ Furlan (T)

Ammoniti: 80′ Konate, 87′ Izzillo (C); 36′ Boben, 52′ Kontek, 56′ Diakité, 77′ Proietti, 85′ Falletti (T)

Recupero: 0; 4