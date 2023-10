Ternana-Brescia: «Mettiamo legna in cantina». Scommesse e calcio: «Anche Allegri va al casinò…»

di G.G.

Consueta conferenza stampa di mister Lucarelli alla vigilia della sfida Fra la Ternana e il Brescia (stadio ‘Libero Liberati’, sabato 21 ottobre alle ore 14), unica compagine di serie B ancora imbattuta. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossoverde.

Calcio e scommesse

«Basterebbe fare come in Inghilterra, dove ognuno ha il suo conto per ‘giocare’ e si possono vedere tutte le giocate. Da tenere conto che alcuni giocatori sono testimonial di agenzie di scommesse. Conosco tante persone che hanno perso tutto quello che avevano per colpa del gioco. I giocatori hanno molto tempo libero, il loro impegno con il calcio è di poche ore e quindi può succedere che impieghino il loro tempo in altro modo. In Spagna, quando giocavo io, se c’era bisogno di motivare una squadra senza obiettivi che incontrava una squadra invece in lotta per la salvezza o qualcosa di importante si poteva, comunicandolo alla Lega, dare un incentivo economico alla prima per ‘spingerla’ a dare il massimo. Che Allegri va al casinò si sa da vent’anni, lo dico per sottolineare il fatto che molte cose si sanno già. Sono per la trasparenza: i giocatori possono scommettere purché con dei paletti e con delle regole che tutti possono verificare. I giovani calciatori di oggi sono un po’ annoiati, li vedo spesso con la playstation o l’Ipad. Del resto sono anche un po’ ‘compressi’ nella loro quotidianità».

Il Brescia

«Dobbiamo cercare di fare punti per rimediare alla nostra classifica. Dobbiamo portare legna in cantina. Il Brescia ha giocato solo sei partite e i dati sono parziali, ma è una squadra che lo scorso anno puntava a vincere il campionato. Sono ripartiti con la lezione della scorsa stagione e hanno un atteggiamento granitico. Cellino poi di solito non sbaglia due stagioni di fila. Sono una squadra concreta che concede pochissimo, con giocatori completi in tutti i ruoli. Sarà una partita complicata, come tutte. Questa forse ancora di più. Non so se loro giocheranno con tre o quattro difensori. A volte usano anche il trequartista per, essenzialmente, limitare il ‘play’ avversario. È una squadra che cerca di non dare punti di riferimento».

Meteo incerto

«In linea di massima, se non dovessero esserci condizioni estreme, le scelte sugli undici di partenza le ho già fatte».

Disponibili

«Tutti a disposizione tranne Viviani, che però sarà convocato per la prossima partita a Modena».

Marmore

«La scorsa settimana abbiamo provato a fare una settimana sul sintetico e sono tornati in ballo vecchi problemini fisici di alcuni giocatori. Grazie a Marco Di Loreto abbiamo potuto usufruire del campo di Marmore e l’ideale potrebbe essere alternare il primo con il campo di Narni».