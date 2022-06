Abbonamenti Ternana in partenza: le cifre e le promozioni

Da 140 a 180 euro per le curve (c’è minimo sconto per gli abbonati ai club), da 195 a 270 euro per i distinti, da 270 a 460 per la tribuna centrale B. Più la possibilità di promozione famiglia e promozione Ast: la Ternana ha ufficializzato i prezzi (interi e ridotti) per la stagione calcistica 2022-2023, in partenza tra pochi giorni con il raduno fissato per il 1° luglio. Si tratta della prima volta dall’inizio della pandemia.

TUTTI I PREZZI E LE PROMOZIONI – DOCUMENTO

RADUNO IN ARRIVO CON CORRADO E DI TACCHIO

Diritto di prelazione da lunedì 4 luglio

Dal 4 all’8 luglio spazio al diritto di prelazione riservato agli abbonati della stagione 2018-2019, la vendita libera scatterà invece dalla settimana successiva: «In questo caso si potranno sottoscrivere abbonamenti sia presso i botteghini dello stadio che in modalità online, collegandosi al sito http://www.vivaticket.com», spiegano da via della Bardesca. «Per abbonarsi è necessario presentare un documento di riconoscimento in corso di validità ed il modulo, compilato e firmato»; è scaricabile sul portale ufficiale della società. I ridotti valgono per gli over 65 e per le persone con disabilità dall’80% in avanti. Fere mascotte baby fino a 5, quindi fere mascotte kid dai 6 ai 12 anni. Dai tredici anni in poi si paga dunque a prezzo pieno, a meno che i genitori non abbiano entrambi sottoscritto l’abbonamento a cifra intera (in questo caso vale per gli under 18). I botteghini saranno aperti dal lunedì al giovedì nelle fasce 9/12 e 15/19.