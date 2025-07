Weekend di soddisfazioni per la Ternana Canottaggio sul lago di Standiana a Ravenna in occasione dei campionati italiani. In particolar modo per Flavio Grasselli.

Il timoniere ha conquistato l’oro nel quattro under 19 femminile a bordo della barca della SC Caprera. Ottavo posto assoluto per il doppio under 19 femminile composto da Chiara Cherubini e Giorgia Silvi Ratini. Hanno partecipato alla manifestazione anche Alessandro e Federico Angeletti, David Fedeli, Elia Graziani, Alice Onofri e Giulia Quintini Savoncelli.

C’è anche altro. «La società è impegnata attivamente in iniziative che promuovono l’integrazione e il sostegno ai giovani in situazioni di disagio. Grazie alla collaborazione con le associazioni Laboratorio Idea e San Martino, la Ternana Canottaggio si dedica a progetti che utilizzano lo sport come strumento di inclusione sociale». Inaugurata in tal senso una barca adaptive sulle sponde del lago di Piediluco in partnership con ministero del turismo, IdeaRide e Comune. Le foto sono di Luca Pagliaricci.