Doppio tricolore per la Ternana Canottaggio in occasione del campionato italiano di gran fondo di Pisa dello scorso weekend. Ciò grazie all’otto femminile master della Tiber Rowing timonato da Flavio Grasselli ed a Sara Fabrizi nel singolo esordienti.

Il weekend si è aperto con il successo dell’otto femminile master della Tiber Rowing con Grasselli protagonista, dopodiché Sara Fabrizi domenica ha conquistato l’oro nel singolo esordienti. Hanno gareggiato anche Giorgia Ratini Silvi (7°), Federico Angeletti (17°), Jacopo Bruschi (14°), Alessandro Angeletti-David Fedeli (10°), Elia Graziani (16°) e Alessandro-Francesco Lucchetti (2°, poi squalificati per irregolarità tecnica). «Il bilancio è straordinario: due titoli italiani – sottolinea il direttore tecnico della società rossoverde – e prestazioni solide in tutte le categorie. Flavio Graselli ha condotto magistralmente l’otto femminile della Tiber Rowing, mentre Sara Fabrizi ha dimostrato carattere e qualità. Gli altri equipaggi hanno confermato il nostro livello competitivo. Continueremo a lavorare con la stessa passione per raggiungere nuovi traguardi».