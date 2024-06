Ternana-Capozucca: ‘fumata bianca’. Per la panchina in lizza anche Marchionni

di Gianni Giardinieri

Sarà Stefano Capozucca il direttore sportivo della Ternana Calcio nella stagione 2023/2024 che vedrà i rossoverdi ai blocchi di partenza della Lega Pro. La ‘fumata bianca’ è arrivata nella tarda serata di giovedì, nel corso di una cena a Roma a cui hanno preso parte i massimi vertici della società di via della Bardesca. In quella sede ciascuna componente avrebbe esternato una volontà di compattezza, anche in relazione alle competenze ed ai rispettivi ruoli attribuiti. Intanto si apprende che Carlo Mammarella opererà a stretto contatto con Capozucca, in un’ottica di collaborazione che rappresenta una ‘promozione’ per l’ex terzino della Ternana dei record.

Risolto il nodo principale, ne restano aperti molti altri, a cominciare dall’allenatore. Sgomberiamo il campo: Eziolino Capuano non sarà l’allenatore delle Fere. Il suo nome è stato sondato, ma quasi certamente non se ne farà nulla. Così come restano residuali le probabilità di associare alla panchina rossoverde tecnici come Semplici. Salgono invece le quotazioni di Marco Marchionni, quest’anno in forza al Potenza ed esonerato lo scorso 13 aprile con la squadra in zona retrocessione. Precedentemente aveva guidato il Novara, con una promozione dalla serie D alla C, e il Foggia ottenendo un buon nono posto.

Sul fronte societario il presidente Guida non è orientato alla cessione, a meno di offerte irrinunciabili. Resta invece la disponibilità ad aprirsi a nuovi partners che porterebbero linfa vitale per le casse rossoverdi. Da segnalare, infine, che non trova riscontro la presenza di fondi di investimento esteri che avrebbero provato a trattare l’acquisizione della società.