Cinismo, concretezza e sofferenza: Fere ok 0-2 ad Alessandria

Cinica e spietata per una volta, con un po’ di sofferenza che in B non manca mai. Meno conclusioni del solito – tre quelle nello specchio della porta – ma precise e decisive: la Ternana riscatta gli ultimi due ko e ad Alessandria, al cospetto di una diretta rivale per la salvezza, passa per 0-2 grazie alla doppietta di Alfredo Donnarumma nella prima frazione di gioco. Nella ripresa il muro rossoverde regge, Iannarilli fa il suo e Cristiano Lucarelli può festeggiare il bottino pieno. Una boccata d’ossigeno per vivere la pausa con spirito più sereno. Si riprenderà tra due settimane al Liberati contro il Cittadella. In classifica si sale a quota 16 punti.

Fiducia a Boben. Immediato vantaggio Fere



Forfait in extremis per Ghiringhelli a causa di un validissimo motivo, sta per diventare padre. Nessuna sorpresa nell’undici rossoverde: modulo e formazione ‘tipo’ con Partipilo, Falletti e Furlan alle spalle di Donnarumma. Avvio pimpante per i ragazzi di Lucarelli grazie ad un buon ritmo e aggressività, tuttavia non ci sono interventi da registrare – lo stesso vale per Iannarilli – per l’ex Pisseri. Al quarto d’ora, in un momento favorevole ai grigi, ecco la gemma firmata Donnarumma sull’assist in profondità di Falletti: da posizione defilata il 99 prende la mira e con una sorta di pallonetto supera l’estremo difensore dei piemontesi. La reazione dei padroni di casa è tutta in un paio di corner, uno sterile possesso palla ed un tentativo di Milanese – bravo nell’inserirsi in area – bloccato in extremis dal centrale sloveno. Le Fere man mano perdono terreno e alla mezz’ora è sempre il centrocampista dell’Alessandria a creare grattacapi con un assolo personale e destro dalla distanza ben parato da Iannarilli.

Pari Alessandria, ma gol annullato. Bis Donnarumma



Il pressing dei grigi sortisce effetto al 34′ quando Chiarello – errore dei centrali rossoverdi che lasciano troppo spazio tra loro – infila Iannarilli dopo la respinta del portiere sul precedente tentativo di Corazza. Tuttavia Camplone decide di andare a controllare il Var su input di Banti e dopo un paio di minuti il gol è annullato per via di un fuorigioco di partenza dell’ex Novara. Proteste Alessandria a vuoto, si riparte dallo 0-1. Dura poco perché cinque minuti dopo Donnarumma regala il bis: splendido passaggio di Falletti sull’out destro per Partipilo, il pugliese arriva in fondo e serve un preciso al centro dell’area per il 99. Che non sbaglia e manda i suoi al riposo sullo 0-2.

Fere sulla difensiva, l’Alessandria non punge



Pronti, via e subito proteste Alessandria – Ternana sulla difensiva – per un presunto tocco di Boben in area a danno di Corazza, ma Camplone lascia proseguire. Fere troppo arretrate, i piemontesi spingono senza creare particolari occasioni da rete e dall’altro Donnarumma e compagni dimostrano di poter impensierire abbastanza facilmente i padroni di casa in fase di transizione. Si arriva al 67′ e Lucarelli opera le prime sostituzioni inserendo Celli per Martella (problemi fisici per l’ex Brescia) e Mazzocchi per Donnarumma.

Esordio Diakite, super Iannarilli

Ad un quarto d’ora dal termine Lucarelli dà spazio – è il debutto ufficiale in maglia Fere – per il 21enne arrivato in estate dal Teramo, a lasciargli spazio è capitan Defendi. Un minuto e Iannarilli evita il gol dell’Alessandria con una buona parata d’istinto sl colpo di testa ravvicinato di Di Gennaro, libero di colpire in area sugli sviluppi di un corner. Non è finita qui perché l’estremo difensore ciociaro si ripete al 77′ su un tiro di potenza da posizione centrale a firma Chiarello negando la gioia della marcatura ai ragazzi di Longo. Seguono gli ultimi cambi per il tecnico livornese con gli ingressi di Agazzi e Salzano per Partipilo e Furlan. All’87’ l’ex Crotone è decisivo nel respingere quasi sulla linea di porta il tentativo di Arrighini ed evitare la battuta a rete del neo entrato Lunetta, poi Orlando calcia sul fondo dai diciotto metri

Il tabellino

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia (c), Di Gennaro, Parodi; Pierozzi (53′ Mustacchio), Casarini, Milanese (79′ Palombi), Beghetto (79′ Lunetta); Chiarello, Corazza (64′ Arrighini), Kolaj (64′ Orlando). A disposizione: Crisanto, Russo, Benedetti, Celesia, Gerace, Palazzi, Speranza. Allenatore: Moreno Longo

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (c, 75′ Diakite), Boben, Sørensen, Martella (67′ Celli); Proietti, Palumbo; Partipilo (83′ Agazzi), Falletti, Furlan (83′ Salzano); Donnarumma (67′ Mazzocchi). A disposizione: Krapikas, Vitali, Kontek, Koutsoupias, Paghera, Peralta, Pettinari. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Giacomo Camplone della sezione di Pescara (Gaetano Massara di Reggio Calabria e Giuseppe Di Giacinto di Teramo, IV ufficiale Giorgio Di Cicco di Lanciano); addetto Var Luca Banti di Livorno, assistente Valerio Cecchi di Lamezia Terme

Reti: 15′ e 42′ Donnarumma (T)

Ammoniti: 3′ Beghetto (A); 11′ Partipilo, 26′ Sørensen (T)

Calci d’angolo: 8-1

Recupero: 2; 4