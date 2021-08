Fere, super rimonta ai tiri di rigore: Avellino ko, ora il Bologna

Calcio d’agosto, squadre imballate, caldo niente male e tanta fatica. Ci sono voluti i tiri di rigore per decidere la sfida tra Ternana e Avellino, turno preliminare della coppa Italia 2021-2022 che ha segnato il debutto in stagione: le Fere con una clamorosa rimonta – con due penalty iniziali falliti – si guadagna la sfida di Bologna. Nei 120 minuti 1-1 con reti di D’Angelo e Falletti, poi l’espulsione di Kontek e l’emozionante conclusione. I tifosi, tornati allo stadio dopo dieci mesi, possono andare via soddisfatti. Certo, di cose da sistemare ce ne sono eccome. Intanto il 16 agosto si va a trovare Siniša Mihajlović e male non è. Si tratta del 36° match consecutivo ufficiale con almeno una marcatura all’attivo. Sponda mercato si spinge per chiudere – come riportano Gianluca Di Marzio e Alfredo Pedullà – con la punta Alfredo Donnarumma e il terzino sinistro Bruno Martella, entrambi del Brescia. In settimana è attesa anche l’ufficialità per Salim Diakite del Teramo.

Il primo undici ufficiale. Ostacolo terreno di gioco



Lucarelli concede subito una maglia da titolare a Ghiringhelli e Agazzi, gli altri – c’è anche chi è indisponibile – nuovi acquisti partono dalla panchina; davanti a Peralta, Falletti e Furlan c’è Vantaggiato, in mediana Proietti. Primo ostacolo di giornata è il terreno di gioco, tutt’altro – non la prima volta che accade in questo periodo, il caldo non aiuta – che in buone condizioni: match complicato per le Fere, con gli ospiti che fanno subito capire che non è aria di passeggiata in campo: diversi interventi duri su Falletti e due ammonizioni nel giro di venti minuti. A livello di occasioni e trame di gioco ben poco si vede. Portieri inoperosi. Al 23′ chance rossoverde dopo un prolungato scambio nella trequarti irpina: il tentativo in diagonale di Peralta sul preciso assist di Ghiringhelli è respinto sulla linea da Silvestri.

Avanti l’Avellino. Lucarelli scatenato



Al 25′ i campani passano con il primo tiro in porta del match: il tiro di potenza di D’Angelo – ben servito da Bernardotto – dal limite dei sedici metri rossoverdi sorprende Iannarilli per il vantaggio dell’undici di Braglia. Le Fere non riescono a trovare la quadra ed è anzi l’Avellino a rendersi di nuovo pericoloso con una conclusione dalla distanza di Carriero; nel contempo Lucarelli – sarà ammonito – si avvicina verso la panchina degli irpini e punta il dito contro un elemento ospite che, evidentemente, ha detto qualcosa di troppo dopo un tackle di Falletti su Dossena. Partita nervosa per via dei continui falli biancoverdi: al 40′ arriva il giallo anche per Carriero, autore di un brutto fallo – al limite dell’espulsione – sul 17 uruguaiano. In precedenza era stato Bernardotto a dare pensiero alla retroguardia in seguito ad un’imprecisione di Kontek. Si va al riposo sullo 0-1 dopo una combinazione tra Furlan e Falletti: il destro in corsa del sudamericano termina alto sopra la traversa.

Si riprende senza cambi. Forcing Fere, ecco Pettinari



Nessuna sostituzione per l’avvio del secondo tempo e Ternana più pimpante. Al 53′ grande azione in solitaria – 40 metri palla al piede e due avversari evitati in velocità – di Peralta e servizio per Vantaggiato: stop e destro da fuori area del 10 delle Fere, bloccato senza problemi da Forte. Tre minuti ed è Falletti a chiamare alla risposta l’estremo difensore biancoverde con una buona conclusione dai diciotto metri; Lucarelli non perde altro tempo e decide di operare un doppio cambio inserendo Pettinari (nuovo debutto Fere per lui dopo l’esperienza 2016-2017) e Paghera in luogo di Proietti e Vantaggiato.

Il pareggio di Falletti con polemica. Fuori il 17, c’è Mazzocchi



Al 62′ la Ternana trova il meritato pareggio sull’asse Salzano-Pettinari-Falletti: cross del primo, conclusione del secondo che si stampa sulla traversa e, sul prosieguo dell’azione, l’uruguaiano insacca con un preciso colpo di testa. Forti proteste degli ospiti per un presunto fuorigioco del 17, ma per Baroni è tutto ok. Si riparte dall’1-1. Avellino in grande affann ora. Ad un quarto d’ora dal termine ci prova l’ex Lecce con una punizione dai venti metri: la palla non scende abbastanza e per Forte non c’è nemmeno bisogno di intervenire. Poi al 76′ il tecnico livornese è costretto a togliere Falletti dopo l’ennesimo fallo subito e al suo entra Mazzocchi.

Espulso Kontek, si soffre ai supplementari



Per la parte conclusiva del match Lucarelli decide di inserire Sørensen e Capone per Peralta e Ghiringhelli. Non succede praticamente nulla fino al 92′ quando Kontek atterra a pochi centimetri dai sedici metri delle Fere Plescia lanciato a rete: rosso diretto, Ternana in 10 per i tempi supplementari e punizione di Matera respinta dalla barriera. I tecnici ne approfittano subito per effettuare il 6° cambio – possibile con l’extratime – e sponda Fere c’è Celli in luogo di Agazzi. Bravo Iannarilli al 98′ sulla girata di Plescia sotto misura, mentre sul fronte offensivo la Ternana fatica a costruire; al 100′ è la traversa a salvare il portiere ciociaro sul destro a giro di Matera dal limite dell’area. Nel secondo tempo si trotterella e poco più, con possesso palla a favore dell’undici di Braglia. Si va ai tiri di rigore.

La sequenza dei tiri di rigore

Avellino: Plescia gol, Aloi gol, Tito gol, De Francesco parato, Maniero palo, Rizzo palo

Ternana: Paghera parato, Capone parato, Pettinari gol, Mazzocchi gol, Salzano gol, Furlan gol

Il tabellino

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (81′ Capone), Boben, Kontek, Salzano; Agazzi (91′ Celli), Proietti (58′ Pettinari); Peralta (81′ Sørensen), Falletti (76′ Mazzocchi), Furlan (c); Vantaggiato (58′ Paghera). A disposizione: Casadei, Morlupo, Russo, Onesti. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Avellino (3-5-1-1): Forte; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio (91′ Rizzo), Carriero (80′ Matera), Aloi (c), D’Angelo (67′ Maniero), Mignanelli (57′ Tito); Mastalli (67′ De Francesco); Bernardotto (57′ Plescia). A disposizione: Pane, Pizzella, Sbraga, Miceli, Messina. Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze (assistenti Claudio Barone e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma1; IV ufficiale Ermanno Feliciani di Teramo)

Reti: 62′ Falletti (T); 25′ D’Angelo (A)

Ammoniti: 33′ Proietti, 44′ Ghiringhelli, 94′ Paghera (T); 10′ Mignanelli, 19′ Dossena, 40′ Carriero, 63′ Aloi, 103′ Silvestri (A)

Espulso: 90+2′ Kontek (T) per interruzione di chiara occasione da gol

Calci d’angolo: 5-4

Recupero: 3; 6; 0; 0.



Spettatori: 1.497 per un incasso di 14 mila 488 euro

Note: al 31′ ammonito Lucarelli (T) per comportamento non regolamentare