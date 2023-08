Ternana: Corrado ai saluti. Al suo posto c’è Travaglini dal Cagliari

La Ternana si appresta a salutare Niccolò Corrado e annuncia il suo sostituto. Si tratta di Christian Tarvaglini, classe 2000, proveniente dal Cagliari e acquisito con la formula del prestito con diritto di riscatto. Originario di Milano, esterno mancino, Travaglini annovera 23 presenze ed 1 rete nel Varese (Eccellenza) nel 2018/19, poi 43 presenze, 3 gol e 1 assist in serie D tra Inveruno e Caronnese (2019/2021). Nell’ultimo biennio, in serie C con la maglia dell’Olbia, ha collezionato 66 presenze, 3 reti e 8 assist.

