Ternana corsara: è spareggio-salvezza contro il Bari

di Gianni Giardinieri

La Ternana chiude la regular season con una fondamentale vittoria a Piacenza contro la Feralpisalò e si assicura il playout contro il Bari per la permanenza in serie B. Partita soffertissima per i rossoverdi che, dopo il gol del vantaggio, hanno mancato un paio di occasioni per chiudere la partita con largo anticipo. Resta la soddisfazione per avere ancora la possibilità di restare nel torneo cadetto, anche se per lunghi tratti della serata le Fere sembravano poter ottenere la salvezza diretta, stante la sconfitta temporanea dello Spezia contro il Venezia. Vincono, oltre alla Ternana e lo Spezia, il Bari e l’Ascoli. Quest’ultima retrocede in serie C. La Ternana spareggerà con due partite che si giocheranno il 16 e 23 maggio: la prima a Bari, il ritorno al ‘Liberati’. Un vantaggio importante sarà la possibilità di giocare avendo due risultati utili su tre, in virtù della migliore classifica finale (Ternana 43 punti, Bari 41).

Primo tempo

Per l’ultima di campionato, decisiva ai fini della salvezza, mister Breda decide di toccare meno possibile l’undici iniziale proposto contro il Catanzaro e propone una formazione di partenza con il solo Boloca in sostituzione dello squalificato Casasola. Amatucci in regia, Faticanti mezzala sinistra, Luperini mezzala destra con licenza di assaltare la difesa avversaria, Pereiro a disegnare magie, Di Stefano a scorazzare sul fronte d’attacco. In porta Vitali, Boloca braccetto di destra, Lucchesi quello di sinistra, Dalle Mura centrale. A spingere sulla fascia destra Favasuli, su quella sinistra Carboni. Imponente la partecipazione dei tifosi rossoverdi, valutabile in non meno di 1.700 presenze (molti tagliandi venduti anche in tribuna, praticamente esaurita la curva dedicata). Primi minuti di grande tensione per i rossoverdi, con la Feralpisalò invece libera di giocare senza particolari pensieri. Al 13′ timido segnale della Ternana, con Luperini che dalla lunga distanza si vede deviare il tiro in angolo. Al 21′ la Feralpisalò si rende pericolosa con un’azione insistita di Kourfalidis che mette in mezzo senza che nessun verdeblu riesca a concludere in rete. Al 25′ la Ternana passa in vantaggio: lancio con il contagiri in uscita dalla propria metà campo da parte di Amatucci per Di Stefano, che parte dalla propria metà campo, si fa trenta metri palla al piede e brucia Pizzignacco con un diagonale rasoterra. Al 30′ azione personale di Di Stefano che parte in dribbling come un indemoniato, scarica per Pereiro che appoggia al bacio per Carboni: il tiro, lento, è deviato in angolo. La Ternana riesce a sciogliersi e al 34′ confeziona un’altra bella occasione con Carboni che scarica da breve distanza un sinistro potente. Pizzignacco costretto ad una difficile parata con deviazione in angolo. La Feralpi arriva alla conclusione con una deviazione di testa di Pilati a seguito di calcio d’angolo. La palla sorvola di un metro la traversa. Ancora Ternana al 42′: Di Stefano furoreggia sulla sinistra, attraversa il campo e scarica per Amatucci che calcia con un potente destro di pochissimo alto.

Secondo tempo

Al 47′ la Feralpi va vicinissimo al gol con un palo di Giudici che approfitta di un disimpegno sbagliato di Lucchesi. Un minuto dopo ripartenza velocissima della Ternana, con Di Stefano che si invola e scarica per Pereiro: dribbling e tiro radente ma palla di poco a lato. Al 65′ ancora Ternana vicina al gol: angolo battuto da Amatucci e triangolo con Pereiro, il cross arriva a Di Stefano che colpisce con un destro rasoterra, fuori di poco. Il finale è di pura sofferenza, con la Ternana che controlla a fatica una Feralpisalò mai doma.

Tabellino

Feralpisalò: (4-4-2): Pizzignacco, Giudici, Dubickas, Pilati, Ceppitelli (Cap), Hergheligiu, Kourfalidis, Bergonzi, La Mantia, Letiza, Felici. All.: Marco Zaffaroni

Ternana: (3-5-2): Vitali, Boloca, Dalle Mura, Lucchesi, Favasuli, Luperini (Cap), Amatucci, Faticanti, Carboni, Pereiro, Di Stefano. All.: Roberto Breda

Arbitro: Federico Dionisi de l’Aquila

Assistenti: Galimberti e Arace

IV Ufficiale: Scarpa

Var: Nasca

Avar: Ayroldi

Marcatori: 25′ Di Stefano (T)

Ammonizioni: 25′ Amatucci (T); 51′ Faticanti (T); 60’Lucchesi (T)

Sostituzioni: 46′ Compagnon per Dubickas (F); 57′ De Boer e Dionisi per Favasuli e Carboni (T); 63′ Pietrelli per Giudici (F); 75′ Sorensen e Raimondo per Boloca e Pereiro (T); 80′ Fiordilino e Zennaro per Herghelegiu e Kourfalidis (F); 81′ Zoia per Di Stefano (T); 88′ Attys per Felici (F)