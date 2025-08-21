Stagione 2025-2026 in campionato ai nastri di partenza per la Ternana, impegnata venerdì sera in Toscana per affrontare il Livorno. Per i tifosi, rispetto allo scorso anno, c’è una mancanza – quantomeno al momento, poi si vedrà – rispetto all’ultima annata.

SERIE C 2025-2026, LE ASSEGNAZIONI E CESSIONI IN LICENZA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

Allo stato attuale infatti – la serie C ha pubblicato la nota sulla questione dieci giorni fa – non è prevista la radiocronaca integrale in diretta delle partite delle ‘Fere’, a differenza di quanto è accaduto nella stagione 2024-2025 grazie ai colleghi di Radio Galileo. Che, da quanto appreso, per ora si limiterà ai 18 minuti di diritto di cronaca non avendo acquistato lo specifico pacchetto.

LE LICENZE PER LE IMMAGINI SALIENTI (TV E OPERATORI WEB)

Una mancanza che, a giudicare dalle pubblicazioni ufficiali, riguarda gran parte delle squadre della terza serie italiana. Basti pensare che il ‘pacchetto diretta radio’ ha interessato solo Ascoli, Brescia, Livorno e Vicenza. Per quel che concerne le immagini salienti per operatori della comunicazione locale, c’è stata la cessione in licenza – in forma non esclusiva – a cinque società: Telecolore (Salernitana), Telequattro (Triestina), Telegranducato di Toscana (girone B), Teletutto Bresciasette (girone A) e Trm Network-Trm h24 (girone C).