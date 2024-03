Ternana: grave infortunio per Sgarbi. Stagione finita

Brutta tegola per la Ternana in vista dell’importante match contro la Sampdoria a Genova ma, soprattutto, nel contesto di un finale di stagione decisivo per la lotta salvezza in serie B, che vede le Fere nel pieno della battaglia. Il difensore Filippo Sgarbi, fra i giocatori più in forma della rosa, ha subito un grave infortunio: la rottura del tendine d’Achille della gamba destra. L’infortunio è avvenuto durante la seduta di allenamento di sabato. Stagione, per lui, ovviamente e purtroppo finita. Nel corso della seduta hanno svolto lavoro parzialmente differenziato Favilli e Viviani.

