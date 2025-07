di Gianni Giardinieri

Termina 23 a zero la prima sgambata della Ternana contro la GRS Papigno, formazione di seconda categoria.

Dodici segnature nel primo tempo, 11 nel secondo. Liverani ha schierato un 3-4-3 per tutta la gara, alternando quasi tutti i calciatori attualmente a sua disposizione. Indicazioni tattiche che lasciano il tempo che trovano per un roster rossoverde ancora tutta da decifrare. Da segnalare il ritorno in campo di Federico Viviani, autore anche di tre gol.

Ternana primo tempo: Vitali, Donati, Fazzi, Martella, Romeo, Damiani, Aloi, Bellavigna, Brignola, Cianci, Turella.

Marcatori pt: 3′ Turella, 6′ Cianci rigore, 9′ Cianci, 16′ Turella, 18′ Romeo, 21′ Cianci, 29′ Turella, 31′ Damiani, 36′ Donnarumma, 37′ turella, 41′ Aloi, 47′ donnarumma. St.: 2′ Garau, 9′ Garau, 13′ Viviani, 16′ Ferrante, 24′ Garau, Curcio, 30′ Ferrante, 35′ Curcio, 37′ Ferrante, 41′ Viviani, 47′ Curcio.