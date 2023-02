Ternana: Guardascione e Di Lauro per il dopo Bandecchi?

di Gianni Giardinieri

Francesco Guardascione e Antonio Di Lauro, titolari della holding Maraja, dovrebbero essere i nuovi proprietari della Ternana. Prima però un passo indietro. Nel pomeriggio di mercoledì, dopo giornate frenetiche in cui la Ternana era stata accostata persino al magnate Shahid Khan, già proprietario del Fulham e tra i principali produttori di paraurti per autovetture (la sua Flex-N-Gate vanta oltre 60 mila dipendenti in giro per il mondo), la testata giornalistica ‘Tag24’, facente capo al gruppo Unicusano, ha rilasciato una nota inequivocabile: «Il club umbro sarebbe stato venduto interamente al 100% ad una società straniera. Ci sarebbero stati già i passaggi sui conti correnti di entrambe le aziende ed entro fine settimana l’operazione verrà conclusa e sarà dato l’annuncio. Chissà che con la sfida di sabato 25 febbraio con il Cittadella la Ternana non abbia già un nuovo proprietario».

La prima opzione

Dunque, seppur con il condizionale obblugatorio, è stata di fatto la stessa Unicusano a confermare la conclusione della cessione della società rossoverde. Mancava l’elemento decisivo: i nuovi proprietari. Secondo Lorenzo Pulcioni di Tele Galileo sarebbero appunto Francesco Guardascione, insieme al figlio Mario, e Antonio Di Lauro, già proprietari della holding Maraja a cui fanno capo una serie di resort e alberghi in diverse località europee, soprattutto in Spagna. E già nel mondo del calcio in quanto proprietari del Deportes Quindio, formazione militante nella serie B colombiana. Nessuna smentita dalla Ternana Calcio, tantomeno da Stefano Bandecchi, peraltro molto attivo su Instagram e stranamente in silenzio sulla questione.

In attesa

Effettivamente il cerchio dei papabili acquirenti della Ternana Calcio sembra proprio stringersi intorno a questi due personaggi, che a quanto risulta subentrerebbero con il 100% delle quote, senza quindi alcuno spazio di manovra per il vulcanico presidente livornese. Ulteriori sviluppi dovrebbero aversi a strettissimo giro, forse già nella giornata di giovedì, con l’eventuale annuncio ufficiale. E speriamo che qualora avvenga, lo stesso porti con sè anche tanti chiarimenti e rassicurazioni, per i tifosi rossoverdi e per la città di Terni tutta.