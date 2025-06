di G.G.

E finalmente Stefano D’Alessandro parlò. Non a voce, non convocando una conferenza stampa (deve aver pensato che stavolta in fondo non era necessaria), alle quali pure è affezionato. No, meglio un comunicato stampa, per confermare quello che si sapeva già: la Ternana è in vendita. In fretta e furia, a pochi giorni dai proclami per la ricerca del nuovo direttore sportivo, ai propositi bellicosi di pronto ritorno in serie B, allo strombazzato esercizio del diritto di riscatto del calciatore Pietro Cianci. Basta, chiuso, stop. Lasciamo, afferma Stefano D’Alessandro nella nota diffusa venerdì pomeriggio dalla società rossoverde: troppo impegnativa la nuova sfida imprenditoriale targata USA. Nessun cenno alle difficoltà economiche e finanziare del club, dichiarate anche – anzi, portate pubblicamente alla luce – dal sindaco Bandecchi. Nessun cenno ad una situazione al momento drammatica. Nessun ringraziamento alla città e alla tifoseria. Si congedano con ‘rispetto’ però, quello si. Arrivederci signori D’Alessandro, anzi addio.

