di Gianni Giardinieri

Prima, fondamentale, partita per il neo tecnico rossoverde Fabio Liverani, chiamato a dare una sterzata decisa alle ultime due deludenti prestazioni della Ternana (pareggio casalingo nel derby e sconfitta in quel di Lucca). Per il “ritorno” del tecnico romano, che nella stagione 2016-2017 fu uno degli artefici di una salvezza ai confini dell’impensabile, avversario di turno il Carpi di mister Cristian Serpini. Di seguito le dichiarazioni di Liverani alla vigilia del match, nella consueta conferenza stampa pre gara.

Come sta Capuano e se ci sono altri infortunati

«Abbiamo avuto qualche acciacco in settimana ma la volontà di volerci essere è tanta. Dobbiamo valutare il minutaggio. È stata un’ottima settimana e sono rimasto molto soddisfatto del gruppo squadra, assolutamente disponibile. Capuano ha dato disponibilità. Vediamo domani se impiegarlo».

Cambiamenti nell’undici titolare

«I giocatori non sono disorientati dal cambio tecnico. Si sono messi totalmente a disposizione, soprattutto da chi come detto aveva qualche problemino fisico».

Emozioni particolari?

«Allora fu fatto qualcosa di unico e sicuramente domani proverò un po’ di emozione».

Che aria tira? Novità a livello tattico?

«Qualcosa di diverso faremo sicuramente. A volte può cambiare totalmente la disposizione tattica, altre no. Abbiamo fuori due giocatori per squalifica e un difensore centrale per infortunio (Loiacono ndR). Non potremo fare grandi stravolgimenti ma qualcosa si vedrà».

Giocatori per il 4-3-1-2 ci sono?

«Alcuni giocatori ci sono, altri no. Cicerelli può fare il trequartista, anche partendo un po’ largo. Il play in questa squadra è Damiani ma non è pronto».

Damiani rientegrato in lista?

«Già fatto, sarà convocato per domenica. Dobbiamo capire chi a questo punto uscirà dalla lista tra i due infortunati (Romeo o Liacono). Damiani l’ho visto guarito non soltanto da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista agonistico. Deve trovare il ritmo squadra».

Il Carpi

«È una squadra che calciatori di categoria, con in mezzo al campo qualità e un buon attacco. Non ti dà molto tempo di rimetterti in ordine quando si perde palla».

Donnarumma e Aloi poco utilizzati.

«Ho trovato nella totalità di squadra un bello spirito. Per mentalità ho bisogno di tutta la rosa. Donnarumma ha qualità e vede la porta. Ci può dare una mano. Aloi non lo vedo da play ma da mezzala o trequartista».

Due punte?

«Si ho avuto questa idea in questi giorni ma devo valutare tutto».

La condizione fisica

«Dall’allenamento è difficile capirlo. Non so se sia stato un caso ma nella mia settimana ci sono stati diversi acciacchi».

Dove intervenire a livello mentale?

«Ad oggi non ho dovuto fare un lavoro particolare in tal senso».

Maestrelli, Curcio, Cianci e Tito

«Domani giocherà. Secondo me è un buon calciatore e non va tanto considerata la prestazione di Lucca, dove tutti hanno fatto male. Curcio e Cianci hanno fatto differenziato ma sono convocati. Tito ha fatto tutta la settimana in gruppo».