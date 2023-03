Ternana, Lucarelli: «Pensiamo solo a non metterci nei guai»

di Gianni Giardinieri

Insolita conferenza stampa di mercoledì per il mister Lucarelli. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Credo sia necessario fare in modo rapido il punto della situazione. Sono molto soddisfatto di quanto ha espresso la squadra dal punto di vista del gioco e dal punto di vista caratteriale. Non ultimo dal punto di vista fisico. Questa è una premessa doverosa che faccio. Purtroppo però i risultati di queste tre partite non rispecchiano il rendimento offerto e voglio sottolineare quindi che la partita di domenica prossima sarà particolarmente importante».

Dimentichiamo la serie A



«Dovremo essere bravi a non metterci nei guai. Vorrei evitare di continuare a parlare di play off o cose simili. Il nostro obiettivo attuale oggi è quello di portare la nave in porto (la salvezza, ndR). A fine anno si faranno le valutazioni e le scelte per il futuro. Le prossime cinque gare saranno per noi importanti per raggiungere la salvezza. Poi vedremo le successive quattro. Oggi, ripeto, dobbiamo pensare soltanto a non metterci nei guai».

Unità d’intenti

«Chiedo quindi di unirsi tutti per il bene della Ternana. Eviterei di parlare di play off e serie A. Ai ragazzi ho detto di prendere coscienza della classifica e la conferenza di oggi aveva solo questo obiettivo. Tra noi e i play out ci sono solo due squadre. Vorrei una mentalità più guerrigliera, così come fanno squadre come il Cosenza. Mi aspetto dalla mia squadra un atteggiamento più ‘incazzoso’».

Classifica

«Guardando la classifica diventa difficile capire chi potrà retrocedere e non so se 44 punti saranno sufficienti per restare in serie B».

Tifosi

«Dal punto di vista della partecipazione dei tifosi non possiamo assolutamente dire niente. A Genova sentivamo bene i nostri supporters e sono sicuro che ci aiuteranno fino al termine della stagione».

Mini ritiri

«A prescindere da quello che sarà il risultato di domenica prossima, nelle prossime due trasferte effettueremo dei mini ritiri, partendo qualche giorno prima del solito».

Favilli

«Per domenica dovrebbe essere completamente recuperato. Falletti in questo momento, forse ha bisogno di avere un giorno di riposo a settimana più degli altri».