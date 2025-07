di Gianni Giardinieri

Ritrovo alle ore 13 di lunedì 14 luglio al Garden, consueta struttura ricettiva di riferimento delle Fere. Alle 18 il primo allenamento presso l’antistadio ‘Taddei’. Questo il programma del primo giorno per la Ternana di Fabio Liverani, che lavorerà con un gruppo assai nutrito, composto da ben 33 calciatori.

Oltre ai ritorni di alcuni giocatori in prestito nella scorsa stagione, saranno aggregati diversi ragazzi del settore giovanile, quest’anno distintosi con la vittoria, da parte della formazione Under 17, del campionato nazionale di serie C. Intanto, sul fronte calciomercato, da sottolineare la partenza, in prestito, del giovanissimo portiere Filippo Novelli (classe 2007) alla formazione marchigiana del Senigallia, che milita in D. Vitali, Franchi e Morlupo sono infatti i convocati chiamati a difendere tra i pali i colori rossoverdi. Di seguito la nota della società di via della Bardesca con la lista dei 33 convocati per la giornata di lunedì prossimo.