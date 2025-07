di Gianni Giardinieri

L’interesse della Juve Stabia per Alessio Maestrelli, forte e poliedrico difensore rossoverde, è ogni giorno più pressante. Mister Ignazio Abate, oggi allenatore delle ‘Vespe’, lo vorrebbe alla sua corte avendo apprezzato proprio alla Ternana il suo valore. Classe 2003, Maestrelli con le Fere ha collezionato 23 presenze ed 1 gol. Calciatore con ampi margini di miglioramento, è approdato a Terni grazie alla grande intuizione dell’allora direttore generale Diego Foresti, come ci conferma l’agente del ragazzo, Andrea Pasini.

Maestrelli, infatti, nella stagione 2023/2024 militava nella Turris, che in quel momento era ancora ‘operativa’, tanto che concluse la stagione salvandosi all’ultima giornata senza passare dai play out. La richiesta della società di Torre del Greco per il ragazzo romano si aggirava intorno ai 200/250 mila euro ma Foresti, intuendo la gravità della situazione economica dei ‘corallini’, che di lì a pochi mesi ne avrebbe determinato il fallimento e l’esclusione dal campionato, riuscì a convincere la dirigenza dei torresi a lasciarlo partire a titolo definitivo per soli 25 mila euro. Un bel colpo, realizzato in brevissimo tempo e che oggi consente alla Ternana la possibilità di ottenere una forte plusvalenza dalla eventuale cessione del calciatore.

Il ragazzo, sempre per bocca dell’agente Pasini, ha anche altre richieste da società di serie C e B, ma ovviamente gradisce la piazza di Castellammare di Stabia, conoscendo la stima che prova per lui mister Abate. Per una società come la Ternana, alle prese con una complicatissima situazione economico-finanziaria, la possibilità di ricavare un tesoretto di tutto rispetto.