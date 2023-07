Ternana: Massimo Ferrero e Nicola Guida lunedì mattina in sede

Si arricchisce di un nuovo importante capitolo la vicenda della cessione della Ternana Calcio. Lunedì mattina, intorno alle 10.15, l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero (chi è – Wikipedia) e l’imprenditore campano Nicola Guida hanno raggiunto la sede di via della Bardesca, a Terni. Sembra per incontrare il personale e lo staff della società, fra cui l’amministratore Paolo Tagliavento e il direttore sportivo Luca Leone. Un faccia a faccia andato avanti per circa un’ora, dopo il quale Ferrero se n’è andato insieme a Tagliavento senza fermarsi con la stampa né rilasciare dichiarazioni. Un paio di tifosi lo hanno apostrofato con epiteti affatto amichevoli al momento dell’uscita dell’auto dal parcheggio della sede sociale. Intorno alle 12.15 Ferrero è poi rientrato negli uffici della Ternana Calcio, sempre con Tagliavento e anche in quel caso un tifoso presente ha inveito contro l’ex patron della Sampdoria. Poi poco prima delle 14, poi, Ferrero ha nuovamente lasciato la sede, insieme al ds Leone. Il nome dell’imprenditore romano, da giorni accostato alla Ternana contestualmente alla cessione della società da Unicusano a Pharmaguida di Nicola Guida – con cui sarebbe in ottimi rapporti -, assume pertanto ora una valenza di certezza rispetto al suo collegamento con i destini rossoverdi. Su piani, progetti e programmi, il mistero per ora resta.

IL VIDEO – FERRERO ENTRA NELLA SEDE CON TAGLIAVENTO