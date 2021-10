Fere on fire, ora c’è il Cosenza: «Servirà la miglior Ternana»

La Ternana è la squadra più in forma del campionato, lo dicono i numeri. Ciò non vuol dire che si debba prendere sottogamba l’impegno di mercoledì pomeriggio contro una squadra che, giocoforza, è stata costruita in fretta e furia per affrontare al meglio la serie B dopo la riammissione estiva. Tutt’altro. Ed in tal senso Cristiano Lucarelli ha già avvisato nel post gara con il Vicenza: le Fere in terra calabrese andranno alla ricerca del terzo successo consecutivo per magari entrare in zona playoff. Calcio d’inizio alle 18 con direzione di gara affidata ad Andrea Colombo della sezione di Como.

Si vola in Calabria

Da un lato un Cosenza – imbattuto in casa finora, 10 punti in 4 gare – che vorrà rifarsi dopo il ko di Benevento, dall’altro una Ternana in gran spolvero dopo il duro impatto iniziale con il campionato cadetto: «Sarà una partita tosta – il parere del tecnico livornese – perché sono un’ottima squadra e lo dimostra la classifica. Arrivano da una sconfitta ed ovviamente servirà la miglior Ternana perché la loro voglia di riscatto sarà alta. Dovremo lavorare molto a livello mentale per giungere carichi all’impegno. La forza di un gruppo è nella continuità di rendimento e risultati: match di infinita importanza per capire se siamo riusciti ad entrare mentalmente in ciò che chiediamo». I convocati sono 25, out gli indisponibili Capanni, Nesta, Capone e Koutsoupias .

Si guarda dietro

I playoff sono a tiro dopo l’ottima serie negli ultimi incontri. Lucarelli tuttavia, come di consueto, preferisce pensare ad altro: «La classifica? Guardo dietro vista la partenza. In queste partite da qui alla sosta bisognare cercare di mettere da parte più legna – la metafora – possibile. Farà freddo in inverno». Sponda rossoverde è ipotizzabile (magari una maglia dall’inizio per Agazzi e Pettinari, senza stravolgere granché) di qualche cambio rispetto all’undici titolare nel 5-0 al Vicenza. Si vedrà. Sponda calabrese tra i giocatori di maggior esperienza ci sono Vigorito, Šitum e l’ex Rigione, occhi puntati anche su Carraro, Palmiero e il bomber Gori. Il tecnico è il milanese Marco Zaffaroni.