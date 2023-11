Ternana-Palermo: pari stretto per i rossoverdi che dimostrano di credere nella salvezza

di Gianni Giardinieri

Generosa, volitiva e sempre in partita, anche dopo aver subito il gol e anche successivamente, con l’inferiorità numerica. Questa è stata la Ternana oggi al ‘Liberati’, capace di reggere il confronto con uno degli squadroni della serie B e meritevole di una vittoria sfuggita più che altro per una serie di parate di assoluto livello di Pigliacelli. E’ un pareggio decisamente stretto – e anche per questo amaro – per le Fere, che hanno dimostrato di credere ancora nella salvezza e che se continueranno a giocare con questo spirito e questa organizzazione, prima o poi troveranno anche i tre punti.

Primo tempo

Per la prima partita in casa della sua gestione, Roberto Breda opta per due novità e una certezza: le prime provengono dall’impiego di De Boer e Di Stefano dal primo minuto (peraltro piuttosto prevedibili alla luce del loro stato di forma), la seconda dalla conferma del sistema di gioco: ancora 3-4-1-2 con Falletti trequartista. Dopo quattro sconfitte contro il Palermo in serie B, la Ternana ha ottenuto una vittoria e un pareggio negli ultimi due confronti con i rosanero (3-0 al Liberati l’8 ottobre 2022 e un pareggio a reti inviolate al ‘Renzo Barbera’ il 28 febbraio scorso). Neanche un minuto di gioco e Falletti ruba palla, si invola verso la porta avversaria e scaglia un forte destro che Pigliacelli sventa in angolo. Al 4′ ancora Fere pericolose con Falletti che sgasa a destra e mette una palla che attraversa l’area: la respinta rosanero arriva sui piedi di Raimondo che spara alto. Il Palermo trova la reazione al 12′ con Mancuso che, su assist di Brunori, impegna Iannarilli in angolo con un sinistro a mezza altezza. Occasionissima Ternana al 20′ con Falletti, ispiratissimo, che imbuca per Raimondo. Il giovane attaccante rossoverde come suo solito non ci pensa due volte e tira una bordata che Pigliacelli respinge con grande fatica. Al 26′ Falletti ruba una palla nella propria trequarti e si invola con una lunga sgroppata, al limite dell’area scarica per Di Stefano che egoisticamente tenta il tiro invece di passare a due rossoverdi, liberissimi. Al 30′ il Palermo passa in vantaggio con un gol di testa del ternano Lucioni da calcio d’angolo, con Casasola che si perde il centrale rosanero. Immancabile il gol dell’ex che la Ternana subisce ancora una volta. Al 33′ Iannarilli esce completamente a vuoto e la conclusione di Mancuso è sventata sulla linea di porta. Tre minuti dopo altra occasione Palermo che con Brunori trova la traversa, ma l’azione era viziata da un evidente fallo su Capuano da parte di Mateju. Al 39′ angolo velenoso della Ternana con Casasola che di testa la spizza il giusto ma Pigliacelli d’istinto trova una respinta miracolosa.

Secondo tempo

Dopo un paio di offside che rendono nulle altrettante occasioni rossoverdi, al 58′ la Ternana va vicinissima al gol con Di Stefano che, servito da Raimondo, si trova a tu per tu con Pigliacelli. Il tiro scheggia il palo e termina a lato. Al 63′ arriva il meritatissimo gol della Ternana, con Casasola che segue un’azione corale sviluppata da Di Stefano e rifinita da Lucchesi: l’argentino sottoporta non può sbagliare. Gol che era stato annullato per fuorigioco ma che la revisione al Var, per una volta, ha convalidato a favore delle Fere. Al 75′, nel miglior momento della Ternana, arriva la doccia gelata: Corrado, già ammonito, trattiene un giocatore avversario e riceve il secondo giallo, con conseguente espulsione. Pochi minuti dopo Breda opta per un cambio conservativo, con Celli per Di Stefano. Si continua con un 5-3-1. Malgrado l’inferiorità numerica la Ternana continua a crederci e a spingere nel tentativo di trovare il raddoppio. Al 90′ è Celli ad incunearsi in area ma la conclusione di destro (non il suo piede) termina alta. Al 93′, invece, Brunori si gira rapidissimo e in mezza rovesciata sfiora il palo alla sinistra di Iannarilli.

Tabellino

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli, Diakitè, Capuano, Lucchesi, Casasola, Labojko, De Boer, Corrado, Falletti (K), Raimondo, Di Stefano. All: Roberto Breda

Palermo (4-3-3): Pigliacelli, Mateju, Lucioni, Marconi, Lund, Coulibaly, Stulac, Gomes, Mancuso, Brunori (K), Di Mariano. All: Eugenio Corini

Arbitro: Rutella

Assistenti: Pagliardini e Votta

IV Ufficiale: Allegretta

Var: Marini

Avar: Manganiello

Marcatori: 31′ Lucioni (P); 63′ Casasola (T)

Ammonizioni: 28′ Corrado (T), 38′ Coulibaly (P); 42′ Mateju (P)

Espulsioni: 75′ Corrado (T)

Sostituzioni: 67′ Pyyhtia per De Boer (T); Segre, Buttaro ed Henderson per Mateju, Stulac e Coulibaly (P); 79′ Celli per Di Stefano (T); Valente per Di Mariano (P); 84′ Aurelio per Lund (P); 86′ Favasuli per Casasola (T)