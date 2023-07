Ternana: Palumbo al Modena. Como deciso su Falletti

di G.G.

Appare ormai vicino il passaggio di Antonio Palumbo dalla Ternana al Modena. Il centrocampista campano avrebbe infatti trovato l’accordo economico con i canarini e detto sì ad un ingaggio irrinunciabile. ‘Palla’ ora alle due società che dovranno trovare un accordo sui termini del trasferimento. La Ternana vuole solo cash, il Modena vorrebbe inserire anche qualche contropartita tecnica. Certo è che per il forte centrocampista rossoverde si può ipotizzare un valore di mercato non inferiore si 2 milioni di euro. Resta poi sempre forte l’interesse dello stesso Modena su Diakitè, anche se in questo caso il lavoro da fare per trovare una ‘quadra’ sembra ancora molto. Infine da segnalare un primo, ma deciso, interessamento del Como per Cesar Falletti. Al momento siamo nelle fasi interlocutorie, fatte per lo più di sondaggi, ma non sono da escludere clamorose novità nei prossimi giorni