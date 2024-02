Ternana: pareggio beffa al Liberati. Termina 1-1 con lo Spezia

di Gianni Giardinieri

Finisce con un pareggio la sfida salvezza tra Ternana e Spezia, in un finale, sportivamente parlando, drammatico. Prima il gol di Di Stefano, all’ 89′, poi il pareggio di Di Serio, addirittura dieci secondi oltre il 94′, dopo quindi i quattro minuti di recupero. Una beffa per la formazione rossoverde, che ormai aveva assaporato una vittoria fondamentale. Le Fere avevano anche sbagliato un calcio di rigore con Pereiro. Un risultato che lascia sostanzialmente inalterata la classifica nei bassifondi della B, ma che per come si è sviluppato potrebbe pesare come un macigno nella mente dei ragazzi di mister Breda.

Primo tempo

Decisioni coraggiose in casa rossoverde, con mister Breda che sceglie un undici titolare per larga parte inedito. Fuori De Boer e Faticanti, out Labojko, il centrocampo delle Fere è rivoluzionato con Luperini mezzala destra, Amatucci regista e Pyyhtia mezzala sinistra. Pereiro insieme a Raimondo a condurre l’ attacco. Casasola e Carboni quinti di centrocampo, Sgarbi, Capuano e Lucchesi il trio difensivo. Iannarilli in porta.

Dopo i primi minuti di studio-palese la tensione in campo- lo Spezia costruisce la prima occasione al settimo, con una punizione dalla trequarti e conseguente schema: la conclusione di Verde è al lato. Al 15′ prima mezza occasione della Ternana, con Pereiro che di destro la mette in mezzo rasoterra: il tiro di Raimondo termina però a lato. Al 31′, dopo una supremazia territoriale dello Spezia, la Ternana trova la porta con Pereiro, che servito da Raimondo scarica un sinistro abbastanza angolato ma lento. Zoet controlla senza difficoltà. Al 44’azione estemporanea della Ternana, con Carboni che sventaglia un po’ a caso in area ma trova Casasola, che la rimette in mezzo impegnando Zoet ad un intervento non semplice.

Secondo tempo

Subito occasione Spezia al 47′, con Falcinelli che di destro impegna Iannarilli ad una difficile parata. Al 55′ Amatucci mette un fantastico passaggio filtrante per Raimondo, che arriva davanti a Zoet. Rigore indiscutibile ma Pereiro, dal dischetto, non riesce a realizzare, tirando forte ma troppo centrale. Zoet respinge e sulla ribattuta lo stesso uruguagio conclude alto di destro. La Ternana però ci crede e al 59′ è ancora Raimondo a cercare il gol, con una conclusione da posizione defilata. Zoet para ancora. Al 68′ lo Spezia impegna con S. Esposito Iannarilli ad una gran parata su punizione dal limite dell’area. Al 73′ grandissima occasione della Ternana, con Lucchesi che pesca Di Stefano. Dribbling secco ma con palla che si allunga un po’. Ancora Zoet a respingere. Al minuto 89 la Ternana passa in vantaggio: ripartenza insistita delle Fere, con Amatucci che scarica in avanti dopo che Dionisi aveva “pulito” la palla. De Boer largo a destra crossa in area e sul secondo palo Di Stefano insacca. In un recupero drammatico, allo scadere del quarto minuto di recupero, lo Spezia trova il pareggio con Di Serio, dopo un mischione in area rossoverde.

Tabellino

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Sgarbi, Capuano (Cap), Lucchesi, Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni, Pereiro, Raimondo. All: Roberto Breda

Spezia (3-4-2-1): Zoet, Bertola, Muhl, Nikolaou (Cap), Mateju, Nagy, S. Esposito, Cassata, Jagiello, Verde, Falcinelli. All.: Luca D’Angelo

Arbitro: Federico Dionisi

Assistenti: Preti e Cavallina

IV Ufficiale: Peletti

Var: Abbattista

Avar: Muto

Marcatori: 89′ Di Stefano (T)

Ammonizioni: 6′ Luperini (T); 35′ Cassata (S); 50′ Mateju (S)

Sostituzioni: 46′ De Boer per Luperini (T); 64′ Elia, Di Serio e Pio Esposito per Verde, Cassata e Jagiello; 65′ Di Stefano per Pereiro (T); 74′ Bandinelli per Falcinelli (S); 78′ Dalle Mura per Lucchesi (T); 85′ Dionisi per Raimondo (T