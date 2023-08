Guida: «Questo entusiasmo mi piace. Leone? Ha alzato un muro». Arriva Txus Alba

di Gianni Giardinieri

È un presidente al lavoro, Nicola Guida. Lo abbiamo incontrato nella sede della Ternana, in via della Bardesca. Le ferie per il momento sono rimandate. «Non ho tempo per farle – dice in esclusiva ad umbriaOn.it -, tantomeno la testa giusta. Ci sono tante cose importanti da sistemare e tanti impegni da portare avanti». Sono passati solo 15 giorni dal closing, eppure la Ternana ha cambiato tanto. Partiamo da un paio di evidenze: dai primi afflussi al botteghino per il rinnovo degli abbonamenti (quasi cinquecento le tessere già sottoscritte) la tifoseria sembra apprezzare e sostenere il suo progetto. La presenza di circa trecento tifosi, martedì al primo allenamento al San Paolo di Narni Scalo, ne è una conferma. Piace la serenità che sa infondere, la voglia di fare le cose per bene ed in silenzio, mantenendo uno stile sobrio.

Il ‘calore’ della piazza

Presidente, è contento di questa risposta della piazza? «Innanzitutto – spiega Nicola Guida – voglio di nuovo ringraziare i tifosi che ci sono così vicini. Oltre cinquecento tessere nei primi due giorni sono veramente un gran bel segnale. Sono molto contento, sì».

Capozucca e Lucarelli

Il direttore sportivo Stefano Capozucca è ‘sul pezzo’. Tanti giovani prospetti da squadre di serie A e una scelta, che deve essere attenta, di giocatori di esperienza e sicuro affidamento per la serie cadetta. È soddisfatto del lavoro svolto fi qui dal nuovo ds? «Sì, molto. Capozucca ha un entusiasmo e una vivacità contagiosa. Lavora in modo intenso e con grande competenza. Ci siamo conosciuti e incontrati a Roma tramite amici in comune e sono stato subito colpito dalla sua passione per il calcio». La conferma di Mister Lucarelli è stata tra le prime sorprese della sua gestione: nessuno immaginava potesse tornare a Terni. «Lucarelli è uno stimato professionista. L’ho scelto perché era importante dare continuità in una fase di transizione e cambiamento. Ho trovato subito una grande sintonia e lui ha accettato immediatamente di tornare ad allenare la Ternana».

L’addio a Leone

Il ‘taglio’ con la vecchia gestione è stato netto. Leone, Ferrero… Vuol fare ulteriore chiarezza a scanso di equivoci, una volta per tutte? «La collaborazione con Ferrero è terminata prima ancora di cominciare, l’ho già detto. Leone è stato destinato ad altro, importante, incarico, ma intendo dare discontinuità al passato, con un segnale forte in questo senso. Inoltre, non c’era feeling fra lui e Lucarelli e chiaramente i due non potevano convivere. Aggiungo una cosa». Dica pure. «Leone ha un contratto ancora in essere con la Ternana per altri due anni, a nostro avviso molto oneroso. Abbiamo cercato un confronto costruttivo, esperito un tentativo amichevole per arrivare ad un accordo. Da parte sua è stato alzato un muro, con conseguenti iniziative unilaterali. La squadra che ho ereditato aveva un’età media troppo elevata e le linee programmatiche della mia presidenza, come ha detto lei, vanno nella direzione di una rosa composta da molti giovani prospetti di qualità e qualche giocatore di esperienza, con una sana ed ovvia attenzione ai costi. Cercavo un manager che condividesse questa nuova filosofia aziendale, per questo ho scelto Capozucca».

Jesùs Alba Ramos (‘Txus Alba’) in arrivo dal Barcellona

Il calciomercato impazza, ci regala uno scoop? «Arriverà un giocatore della cantera del Barcellona e farà parte della prima squadra. Si chiama Jesùs Alba Ramos (‘Txus Alba’, classe 2003, centrale di centrocampo, ndR). Viene alla Ternana in prestito con premio di valorizzazione. Arriveranno comunque anche altri calciatori».

Si inizia a fare sul serio

Domenica la prima ufficiale in Coppa Italia. «Non voglio illudere nessuno. Non tutti i calciatori sono pronti fisicamente e la trasferta è difficile. La Salernitana è un’ottima squadra e più avanti di noi nella preparazione. È uno dei problemi derivanti dall’aver preso tardi la società. Ironia della sorte, non potremo neanche disporre di Raimondo, che ha firmato ma è squalificato in Coppa Italia. Onereremo l’impegno e sono certo che vedremo lo spirito delle Fere».

L’emozione dell’esordio

Un’ultima domanda: sta salendo l’emozione per il suo debutto? «Sì, certo. L’emozione è tanta, anche perché sono nato in provincia di Salerno e quindi se possibile è ancora più forte. Sento molto il peso della responsabilità. Essere il presidente della Ternana è un grande onore».