Ternana: passa anche il Venezia. Lucarelli verso l’esonero

di Gianni Giardinieri

La Ternana esce sconfitta anche dal match casalingo contro il Venezia, tra le squadre più attrezzate della serie B. Partita per lunghi tratti equilibrata, con le Fere che non hanno sfigurato. Un atteggiamento iniziale più solido (Falletti in panchina) ha consentito alla formazione di Lucarelli di rimanere a lungo in partita. Decisivo il maggiore tasso tecnico avversario: il Venezia ha costruito un gol attraverso una serie di giocate di livello decisamente superiore. Il direttore sportivo Stefano Capozucca, alla vigilia del match, aveva prefigurato valutazioni attente sulla permanenza di mister Lucarelli alla guida della squadra rossoverde. A breve la decisione in ordine all’eventuale esonero, che appare piuttosto probabile.

La cronaca del match

L’esclusione dall’undici titolare, in casa rossoverde, è di quelle destinate a far parlare: Falletti parte dalla panchina. Riconfermato invece il sistema di gioco, con un 3-5-2 più muscolare a centrocampo, composto da Luperini, Labojko e Pyyhtia. In avanti fiducia a Favilli e Raimondo. Difesa a tre con Diakitè braccetto destro, Capuano (capitano) centrale e Lucchesi (riconfermato dopo la buona prestazione di Modena) braccetto sinistro. Casasola ‘quinto’ a destra e Corrado a sinistra. Venezia al ‘Liberati’ con un 4-4-2 serrato ma pronto a colpire con Pierini e bomber Pohjanpalo. Tra i pali Bertinato che lo scorso anno, alla prima di Andreazzoli, parò tutto il parabile con una prestazione eccezionale.

Primo tempo

Inizia bene la Ternana che pronti via (1′) confeziona un tiro di Raimondo che Bertinato controlla con qualche patema. Pericolo Venezia al 17′ con Pierini che arriva in area, salta Diakitè e serve un pallone facile per Pohjanpalo. Il tiro del bomber veneziano viene deviato in calcio d’angolo. Al 29′ Pohjanpalo di nuovo al tiro ma la conclusione finisce fuori dallo specchio della porta. Al 34′ ancora Venezia con Busio, sempre libero, che di destro impegna severamente Iannarilli. La Ternana si fa vedere al 37′: pennellata in area di Diakitè per Raimondo che di testa riesce a imprimere la forza sufficiente per impegnare Bertinato in angolo. L’estremo difensore lagunare accentua il gesto tecnico per i fotografi. Due minuti dopo apertura di Favilli per Corrado che trova un varco libero ed arriva al limite. Il centrocampista rossoverde però non tira ma cerca il cross che viene intercettato da un difensore lagunare. Dal susseguente calcio d’angolo, Diakitè sfiora il gol di testa con la palla che termina di pochissimo al lato.

Secondo tempo

Subito un cambio per il Venezia con Johnsen al posto di Lella, per passare dal 4-4-2 ad un 4-3-2-1. Al 51′ Favilli da fuori area lascia partire un bolide di sinistro che costringe il portiere dei lagunari ad un grande intervento, con deviazione in calcio d’angolo. Giro di sostituzioni per entrambe le squadre nell’ultimo quarto di gioco, con il Venezia che passa ad un atteggiamento decisamente a trazione anteriore. E il cambio è premiante perché al 73′ arriva il vantaggio del Venezia con Busio, lanciato da Johnsen con millimetrica precisione. In precedenza meraviglioso lo sventaglio di cinquanta metri di Tessmann per lo stesso Johnsen. La conclusione è precisa con palla all’angolino. A 10 minuti dal termine triplo cambio rossoverde, con l’ esordio dell’olandese De Boer. Il finale è solo una lunga attesa verso il triplice fischio finale.

Tabellino

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Diakitè, Capuano (K), Lucchesi, Casasola, Luperini, Labojko, Pyyhtia, Corrado, Favilli, Raimondo. All.: Cristiano Lucarelli

Venezia (4-4-2): Bertinato, Candela, Altare, Modolo (K), Sverko, Lella, Busio, Tessmann, Ellertson, Pohjanpalo, Pierini. All: Paolo Vanoli

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Tegoni e Galimberti

IV Ufficiale: Cerbasi

Var: Serra

Avar: Zufferli

Marcatori: 73′ Busio (V)

Ammonizioni: 42′ Busio (V), 90+ 3 Viviani (T)

Sostituzioni: 46′ Johnsen per Lella (V); 65′ Falletti per Raimondo (T); 69′ Bjarnason per Pierini e Gytkjer per Ellertson (V); 71′ Celli per Lucchesi (T); 77′ Zampano per Pohjanpalo (V); 79′ Dionisi, Viviani e De Boer oer Pyyhtia, Luperini e Labojko (T); 84’Dembelè per Altare (V)