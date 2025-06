di Gianni Giardinieri

Tempo di pensare alla nuova stagione per la Ternana, reduce da un’annata ‘maledetta’ che l’ha vista sfiorare la serie B, di fatto, per due volte: prima arrivando seconda nella regular season e poi cedendo ai calci di rigore l’ultimo posto disponibile per salire di categoria al Pescara di mister Baldini. Centro del progetto tecnico per la stagione 2025/2026 è Fabio Liverani, riconfermato (ha tre anni di contratto) alla guida della squadra. In ordine invece alla gestione dell’imminente calciomercato la scelta potrebbe ricadere su una sorta di ‘ticket’: l’attuale direttore generale Mangiarano, in possesso anche del patentino di direttore sportivo, potrebbe essere affiancato sul campo da Michele Buongiorno, procuratore facente parte dell’agenzia ‘Start Group’, a cui fa capo anche Felice Piccolo. Buongiorno, a quanto trapela, sarebbe già da tempo coinvolto nel progetto tecnico rossoverde, anche senza avere un ruolo formalmente riconosciuto in società. Rumors, certamente, i primi di intense settimane di calciomercato che si concluderanno solo il 1’ settembre. La strada è decisamente solo all’inizio.