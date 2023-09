Ternana: per il centrocampo c’è Valentin Vada

di G.G.

È stato il tormentone degli ultimi giorni e Lucarelli si era sbilanciato: «Abbiamo individuato una mezzala in regime di svincolo. Un calciatore che potrà darci qualità. Ha giocato in Spagna ma non è spagnolo. Ha tante offerte anche dall’estero ma speriamo possa venire a giocare alla Ternana». Parole chiare, ma non fino in fondo. Di più il mister non aveva voluto rivelare e allora era scattata la ‘caccia’ al nome, emerso nella mattinata di lunedì attraverso un articolo di Gianluca Di Marzio di Sky: si tratta di Valentin Vada, classe 1996, argentino di Guadalupe, attualmente svincolato. La stagione scorsa era in forza al Real Saragozza, campionato ‘LaLiga 2’ (la nostra serie B) dove ha collezionato 37 presenze con 4 gol e 3 assist. Complessivamente conta 130 partite sempre in LaLiga2 con 14 gol e 7 assist. Poi 79 partite in ‘Ligue1’ (la serie A francese), con le maglie di Bordeaux e Saint Etienne, mettendo insieme 9 gol e 9 assist. Almeria e Tenerife le altre due squadre spagnole di cui ha indossato le rispettive divise. Di piede destro, centrocampista che non disdegna di giocare anche da trequartista, Valentin Vada, a meno di clamorosi dietrofront, sarà dunque un nuovo giocatore rossoverde. Per lui contratto di un anno con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.