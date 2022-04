Ternana-Perugia: cambia la viabilità fra divieti di circolazione e di sosta. Tutti i dettagli

Prima il provvedimento anti vetro, poi quello – anche questo consueto – per la viabilità. Il funzionario tecnico Angelo Porchetti ha firmato la seconda ordinanza in vista di Ternana-Perugia di sabato pomeriggio. La circolazione stradale cambia, come già era accaduto nei precedenti derby dell’Umbria. I tagliandi venduti alle 19.50 di mercoledì hanno raggiunto quota 8.606 come rende noto la società di via della Bardesca: esaurite la curva Nord e la Est-Viciani.

L’ORDINANZA COMPLETA – LEGGI

Ordine pubblico e salvaguardia pubblica incolumità

L’ok in seguito ad una riunione del Gos (Gruppo operativo sicurezza) di mercoledì mattina in questura. Sabato dalle 7 alle 18 c’è il divieto di sosta per tutti i veicoli nelle seguenti vie:

• Via Pettini entrambi i lati compresa l’area di parcheggio retrostante la curva Nord; parcheggio Piscine dello Stadio; via Alfieri area incrocio uscita parcheggio antistante i numeri civici 7 – 7/E e su tutta l’area; parcheggio di via Foscolo retro autolavaggio; viale di Porta Sant’Angelo fino all’incrocio con Via Tintoretto semi carreggiata Nord; viale di Porta Sant’Angelo fino all’incrocio con via Alfieri (accesso ai numeri civici 2 e successivi) semi carreggiata Sud; viale Borsi tratto Piazzale dell’Acciaio/Via Buonarroti; piazzale Caduti di Montelungo; area antistante i numeri civici dal 31 al 39 di viale dello Stadio; via Leopardi nella semicarreggiata destra tratto via Foscolo – viale dello Stadio nella direzione così individuata.

Dalle 12 alle 18: cosa cambia

Dalle 12 alle 18 di sabato pomeriggio – sino a cessate esigenze – «sarà istituito per tutti i veicoli il divieto di circolazione in viale dello Stadio nel tratto compreso tra Via Leopardi e piazzale dell’Acciaio, viale Borzacchini e nelle vie ad essi afferenti: strada di San Martino (eccetto residenti e accreditati Ternana Calcio); via Pettini compresa l’area di parcheggio retrostante la curva Nord; parcheggio Piscine dello Stadio; parcheggio via Alfieri 7 – 7/e; viale di Porta Sant’Angelo tratto piazzale Acciaio – Via Tintoretto in entrambe le semi carreggiate; viale Borsi tratto piazzale Acciaio – Via Buonarroti; via Radice, rampa di accesso su viale Borzacchini; piazzale Caduti di Montelungo, rampa di accesso su viale Borzacchini; via Lessini rampa di accesso su viale Borzacchini; area distributori carburante Tamoil compresa tra viale Battisti e viale Borzacchini ad eccezione della clientela degli stessi. Allo stesso tempo è istituito il senso unico di marcia in strada Madonna del Monumento nel tratto compreso tra piazzale Caduti di Montelungo ed il numero civico 5, nella direzione così individuata».

Tifoseria ospite e varchi Ztl

Infine durante il passaggio della tifoseria ospite è istituito «il divieto di circolazione per tutti i veicoli su viale Eroi dell’Aria nel tratto compreso tra l’incrocio con viale Borzacchini/Via Lessini e piazzale Marinai d’Italia ed in corrispondenza delle immissioni laterali: viale Battisti rampa di accesso direzione B.go Rivo; via Lessini rampa accesso direzione Borgo Rivo; viale Bramante, rampa accesso direzione Borgo Rivo; via del Sersimone, rampa di accesso direzione centro; piuazzale Marinai d’Italia direzione centro; rampa SS675 Terni Ovest (provenienza Spoleto); rampa SS 675 Terni Nord (provenienza Orte); rampa SS 675 Terni ovest (provenienza Orte). Per il 30 aprile è stata inoltre disposta la disattivazione dei varchi elettronici all’ingresso della Ztl dalle ore 12 alle ore 18 per agevolare la fluidità della circolazione stradale nelle zone del centro cittadino non interessate dai provvedimenti dell’ordinanza». Il calcio d’inizio è fissato alle 14.