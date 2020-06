Ternana, test pre coppa Italia con la Lazio

Un confronto di preparazione con la Lazio di Simone Inzaghi ad una settimana dalla finale di coppa Italia con la Juventus under 23. L’appuntamento che coinvolge la Ternana è stato lanciato nella tarda mattinata di giovedì dal presidente Stefano Bandecchi: si giocherà sabato pomeriggio alle 18.30 nel centro sportivo Formello, il ‘Mirko Fersini’. Tutto ciò avviene mentre i temi ‘caldi’ sono ben altri, leggasi lo stadio Libero Liberati e la richiesta di ‘scambio’ con una clinica privata per la realizzazione.

Match utile per tutti

Le Fere stanno preparando il match contro i bianconeri, fondamentale per due motivi: sarebbe la prima coppa Italia professionistica di sempre per il club rossoverde, mentre in ottica playoff il successo garantirebbe l’accesso immediato alla fase nazionale dei playoff. In sostanza vorrebbe dire scendere in campo dal 9 luglio saltando i turni ‘interni’ al proprio raggruppamento. La Lazio invece si avvicina alla ripresa del campionato di serie A: mercoledì 24 giugno c’è la sfida all’Atalanta e dunque il test con Defendi e compagni diventa utile in tal senso.